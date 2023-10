El doloroso relato de joven diagnosticada con depresión: “Una psicóloga amiga me salvó la vida”

Parte de los hábitos de cuidado de la salud mental incluye prestar atención a las señales de alarma, a cuándo las emociones negativas se vuelven persistentes y no dejan realizar las actividades cotidianas. Se debe tener en cuenta que un tratamiento a tiempo puede ser la diferencia, así lo indicó Diana Rodríguez, una paciente que sufre depresión.



“Empecé a sentir un vacío constante y que nada podía satisfacer mi vida. Todo el tiempo me sentía inconforme", afirmó.

La situación empezó cuando la joven tenía 11 años. “Empezó el abandono de uno mismo, desde no bañarse, pasando por no comer y no cuidarse. No tener en cuenta la salud ni escuchar al propio cuerpo”, contó.

En sus peores crisis pensó en la muerte, pero la ayuda llegó gracias a la red de amigos. “Me tocó, no porque yo haya dicho que quería pedir ayuda, una psicóloga amiga me salvó la vida en el 2019. Allí entendí que tocaba pedir ayuda, que existían recursos, personas, especialistas, equipo humano encargado de poder ayudar a mejorar ese día a la vez que uno olvida y por el cual uno muchas veces quiere pensar en no más”, señaló.



“Empecé a sentir confianza, que era una mujer valiosa, mi vida cambió”, manifestó la joven que continúa en tratamiento y se convirtió en un apoyo para aquellas personas que están viviendo lo que ella en algún momento experimentó.

Asimismo, dijo que entendió que "el dolor es un marco que construye una oportunidad" y que "a veces el caos atrae un equilibrio".

"A veces nos limitamos a ver lo que carecemos y no lo que sí tenemos”, concluyó Diana.

Es necesario mencionar que familiares y amigos juegan un papel clave para identificar señales de alarma en sus seres queridos. Escuchar y preguntar sin miedo puede hacer la diferencia.