¿El edulcorante artificial aspartamo puede causar cáncer?

La Organización Mundial de la Salud, OMS, volvió a poner su lupa sobre los edulcorantes: esta vez sobre el aspartamo. Esa entidad actualmente está estudiando una posible relación del endulzante con el cáncer .

La doctora Fernanda Hernández, editora de la sección Salud de Noticias Caracol , habló sobre el estudio de la OMS.

“Todo parece indicar que la OMS publicará evidencia nueva sobre este edulcorante, aún no se conoce el informe especial, pero el aspartamo se incluiría dentro de una clasificación de agentes que, posiblemente, causen cáncer en humanos”, dijo.

Y es que desde 1980 el aspartamo es uno de los productos más estudiados por la ciencia alrededor del mundo.

“Si uno mira las publicaciones hay miles de papers nuevos que salen cada año y de diferente tipo. Es importante destacar que ninguno de ellos produce cáncer o produce alguna mutación o daño letal”, aseguró Daniel Durán, investigador de edulcorantes de la Universidad San Sebastián de Chile.

Es probable que la mayoría de personas no se entere que está consumiendo aspartamo, ya que no siempre se revisan las etiquetas nutricionales de los productos. Este producto se encuentra en algunas gaseosas dietéticas, chicles, helados, entre otros.

Hasta ahora, se ha recomendado que la dosis de seguridad de este edulcorante artificial no supere los 40 miligramos por kilo de peso al día.

“Son como tomar unas 10 latas de bebida, por supuesto que eso no es saludable bajo ningún punto de vista, pero se refiere a la seguridad. No se recomienda llegar a 12 latas de bebida”, agregó el especialista.

Según la agencia de noticias Reuters, la OMS publicará próximamente nueva evidencia sobre el consumo del aspartamo. Esto, al parecer, llevaría a incluir a ese producto en la clasificación de agentes cancerígenos dentro del grupo de sustancias que, posiblemente, causan cáncer: el mismo en el que se encuentran los celulares, gasolina, entre otros.

“No quiere decir que el aspartamo produce cáncer. Si fuese por eso, tendríamos que dejar de consumir café. No se debe abusar de los edulcorantes no calóricos, porque son aditivos que están hechos para reemplazar el azúcar, pero que no están aportando sustancias que favorezcan a la salud”, sostuvo el experto.