El milagro antiestrés: conozca al asesino más mortal de nuestros tiempos y cómo combatirlo

¿Le cuesta quedarse dormido? ¿Se siente cansado durante el día? ¿Sufre de dolores de cabeza o de migrañas frecuentes? ¿Ha tenido una reciente disminución del deseo sexual? ¿Ha aumentado de peso de manera inexplicable? ¿Se ha enfermado últimamente más de lo usual? ¿Se despierta enérgico(a) en la madrugada y le cuesta volver a conciliar el sueño?

El doctor Jaramillo explicará por qué el estrés es el asesino silencioso más mortal de nuestros tiempos y todos estamos en su mira. Por eso, el momento para cambiar nuestro estilo de vida es ahora.

En esta ocasión, el autor de El milagro antiestrés quiere hacer énfasis sobre otro dato alarmante: el 80 % de las enfermedades de los niños, los adolescentes, los ancianos y los adultos que habitamos este planeta está determinado por ese factor decisivo llamado “estilo de vida”.

Por ejemplo, ¿Cuántas horas trabajamos? ¿Cuántas dormimos? ¿Cuántas le dedicamos a nutrir nuestro cerebro para ser mejores personas? Cuando nuestra forma de vivir no es la más adecuada, nuestra mente y nuestro cuerpo acusarán el desgaste, prenderán las alarmas y entonces comienza el estrés. Así llega la falta de sueño, los problemas digestivos, las drásticas e inexplicables subidas de peso, el cansancio extremo, o los olvidos permanentes.

"El estrés es una señal de que algo en su vida no está en orden".

El estrés tiene dos tipos de manifestaciones básicas, el “percibido” o emocional, que es una creación de nuestra mente; y el “físico”, que se genera en nuestro cuerpo.

-EL ESTRÉS PERCIBIDO

Es muy común que este surja cuando nos enfrentamos a una situación que supera nuestra capacidad de adaptación, como el matoneo en el trabajo o la muerte de alguien que amamos. Esta realidad produce un desbalance emocional y aparece la palabra estrés.

Las emociones que cada persona despierta en su interior como; la ira, la desesperación, la tristeza, la desesperanza, taladran en su mente y terminan agobiando su cerebro. Esas emociones y pensamientos, puede afectar a su organismo y a sus sistemas cardiovascular, inmunológico, gastrointestinal o genitourinario.

-EL ESTRÉS FÍSICO

El cuerpo puede estresarse a diario por la influencia de múltiples factores, entre ellos las radiaciones a las que estamos expuestos: la ultravioleta, la del microondas, la del wifi, la iluminación de la oficina; los malos hábitos como el tabaquismo, las infecciones crónicas, los químicos que ingerimos en los alimentos de dudosa procedencia o los que nos aplicamos en la piel, entre otras razones.

Si usted tiene una mala alimentación y unos pobres hábitos de vida, terminará generando un estrés físico que provocará cambios y desequilibrios en su cuerpo.

"El estrés excesivo, el estrés mal manejado, puede causarle problemas somáticos y afectar cualquier órgano o sistema de su cuerpo".

¿CÓMO COMBATIR EL ESTRÉS?

Para hallar los tratamientos adecuados, el autor manifiesta que será imprescindible evaluar el cuadro clínico de cada persona; solo así se podrá saber cuáles son los factores que predominan en la pérdida de la adaptación al estrés. Asimismo, Jaramillo plantea una selección de múltiples soluciones naturales para combatir el estrés, que contienen soportes fundamentales para mejorar la salud como lo es la alimentación y el estilo de vida.

Actualmente, las personas trabajan como robots y ni siquiera reparan en qué comen. Es fundamental entender que todo comienza por la boca, por la comida que elegimos; si esa elección es errada, no podremos esperar que el cuerpo esté en perfectas condiciones. Ese es el inicio del desequilibrio.

Y si a eso se le añade que en nuestra rutina estén los malos hábitos: el exceso de trabajo, la falta de reposo, las pocas horas de sueño, la exposición a las radiaciones, entre otras, poco o nada ayudarán con su bienestar físico y mental. Por esto, el autor reitera que, si usted no se esfuerza para corregir lo anterior, no habrá adaptógenas, minerales, terapias ni fármacos que lo ayuden a alejarse del estrés, y a retornar a la comunión con su cuerpo. Si usted no cambia, nada va a cambiar.

En este libro podrá encontrar una manera de nutrir su mente, su energía y su ser. El alimento recurrente de nuestro cerebro son las emociones, los pensamientos, las decisiones o los juicios que hacemos a diario; todos estos se traducirán en múltiples respuestas y en diversas proteínas que no le harán ningún bien a su cuerpo; todo lo contrario, pueden causarle una enorme y estresante indigestión.

“El poder de la sanación está en cada uno de nosotros”.

EL AUTOR: DR. CARLOS JARAMILLO

Es médico de la Universidad de La Sabana. Estudió en el Instituto de Medicina Funcional (IFM) de Estados Unidos. También cursó estudios de postgrado en Fisiología y Bioquímica Clínica en la Universidad de Harvard.

Inició su camino en la nutrición de la mano de Stanley Dudrick, quien fue su maestro e inspiración en el programa de Nutrición Clínica e Hiperalimentación en la Universidad de Yale.

Es fundador del Instituto de Medicina Funcional, líder en su rama en el territorio hispano.

Tiene práctica clínica en Bogotá, Colombia. Trabaja como docente y speaker internacional, y así educa a miles de personas y profesionales de la salud en diversos países hispanos. También es asesor en investigación y desarrollo para empresas multinacionales de alimentos y suplementos.

Es autor, instagramer de medio tiempo, cocinero aficionado, esposo y padre orgulloso. Su pasión es encontrar la cura de raíz de las enfermedades crónicas y su misión es “educar con ciencia” al mayor número de personas posible. Autor del bestseller internacional El milagro metabólico, este es su segundo libro.

