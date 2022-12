El mundo no está preparado para una emergencia sanitaria mundial, dice la OMS

La epidemia de ébola en África occidental ha demostrado que el mundo no está preparado para hacer frente a emergencias sanitarias de alcance internacional, aseveró este domingo la directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, quien pidió construir nuevos sistemas de defensa.

"El volátil mundo virológico siempre traerá sorpresas. Pero nunca más el mundo debería ser sorprendido sin preparación para hacer frente a una amenaza vírica", señaló Chan.

"Urjo a todos a usar la epidemia de ébola como una oportunidad de construir un sistema de defensa más fuerte para proteger la seguridad sanitaria global", agregó Chan, en su discurso ante el Comité Ejecutivo de la institución, que hoy se reúne de forma extraordinaria para evaluar la epidemia de ébola en África occidental.

Una epidemia cuyo primer caso se produjo en diciembre de 2013 en la prefectura de Guéckédou, en Guinea Conakri, y de allí se expandió al resto del país, y cruzó las fronteras de Liberia y Sierra Leona, donde ha infectado a casi 22.000 personas y matado a casi 9.000.

Es la tercera vez en la historia de la OMS que el Comité Ejecutivo se reúne de forma extraordinaria, y la primera que lo hace para debatir una situación epidémica.

La directora general explicitó que son necesarios programas nacionales e internacionales de preparación, y asumió que la organización que dirige también debe hacer una reforma para poder responder con eficacia y prontitud a una situación similar.

"En la crisis sobre la gripe pandémica, ya nos dimos cuenta que el mundo no estaba bien preparado. Ahora con el ébola se ha confirmado. La OMS sabe reaccionar bien a brotes localizados, pero no a una epidemia de alcance mundial", confesó.

De hecho, Chan asumió minutos antes que la respuesta al ébola "tanto del mundo como de la OMS había sido demasiado lenta", lo que debía servir como lección para futuras emergencias.

Asimismo, Chan se lamentó que no se contara con medicamentos ni vacunas para una enfermedad conocida desde hace 40 años.

"Necesitamos -subrayó- planes de contingencia mundiales de forma urgente".

El Comité está formado por 34 representantes de los Estados miembros y sus funciones principales son asesorar al organismo, asegurarse que las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud se implementan, y preparar la agenda de trabajo de ésta.

Durante la sesión de hoy, se espera que el Comité Ejecutivo evalúe lo realizado hasta ahora para atajar la epidemia, y formule recomendaciones para impulsar medidas suplementarias para acabar con el brote.

Asimismo, se espera que se debate sobre cómo poder reforzar las capacidades de la OMS para poder responder de forma más rápida y efectiva a emergencias sanitarias como la del ébola.

Con respecto a la epidemia actual, Chan se congratuló de que el número de nuevos contagios esté decayendo, pero pidió que no se "caiga en la complacencia ni en la fatiga de los donantes".

El pasado viernes el director general adjunto encargado de la respuesta al ébola, Bruce Aylward, anunció que aún el 50 por ciento de las nuevas infecciones provienen de cadenas de contagio desconocidas, lo que demuestra que hay múltiples focos sin controlar.

Además, sigue habiendo transmisión intensa en las tres capitales, donde el control del contagio es mucho más difícil dada la cantidad y movilidad de las personas y el menor control social.

Por su parte, el enviado especial de la ONU para el ébola, David Nabarro, que también intervino ante el Comité, reiteró que la ONU no cuenta con mil millones de dólares presupuestados para poder continuar con las labores de respuesta en los próximos seis meses.