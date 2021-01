El número de camas UCI disponibles no refleja la verdad del país: experto en cuidados intensivos

Médicos cansados o enfermos, aparatos con desgaste alta ocupación de las UCI y un número creciente de contagios con COVID-19 son un coctel que tiene en plena crisis al sistema de salud.

Lo reconoce el médico José Luis Accini, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI), quien también afirma que en este momento, en el que en varias partes de Colombia se atraviesa por el segundo pico de la pandemia , todo el personal de salud y las entidades están poniendo de su parte para salvar a más pacientes.

Pero, ¿qué está pasando entonces con la información del número de camas UCI disponibles?

“Hemos planteado que esos índices ocupacionales pueden ser erráticos, no precisos, y que cerca del 25 por ciento, de acuerdo a un informe de octubre de Supersalud, puede no corresponder las camas que reporta una institución, a las camas que realmente tienen abiertas efectivamente para UCI”, dijo.

“Esto obedece a las dificultades encontradas en el talento humano, se necesita uno robusto en cantidad y calidad y obviamente tecnologías que tiene que ver con dispositivos biomédicos y con medicamentos”, agregó.

¿Por qué Bogotá tiene la problemática con instituciones que tienen interés de abrir camas UCI, pero tienen dificultades?

“El número de camas no refleja la verdad en el país, no quiero decir que sea muy distante, es posible que tengamos un número de camas, es un acierto del gobierno nacional y territorial haber hecho un plan de expansión tan ambicioso, pero es posible que 12 mil camas no tengamos y que el porcentaje ocupacional sea mayor”, señaló Accini.

Se ha dicho que hay camas disponibles, pero que se necesita un médico especialista específico y si no, un paciente no puede ser ingresado. ¿Qué opina?

“Hay que aprender un poco de lo de Medellín: pasó de tener 100 pacientes expectantes en el sistema de preferencia y contrarreferencia, a 25. ¿Cómo se logró? Optimizando, no todo es incrementar camas, que es un espejismo, necesitamos optimizar la red. El diálogo entre intensivista y la red da muy buen resultado”, dijo.

El experto también aceptó, como lo han dicho otros médicos en Noticias Caracol, que se ha tenido que recurrir a comités de ética e institucionales para decidir a qué paciente se ingresa o no a una UCI por falta de disponibilidad.