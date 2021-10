El regaño de Minsalud a las EPS: “Señores, la gente se muere si no los vacunamos”

Los estragos causados por la variante delta ya se están viendo reflejados en el aumento acelerado de casos positivos por COVID-19 en la última semana tuvimos cuatro días críticos en donde el incremento fue de 200 nuevos contagios por día.

Lunes 11 de octubre: 1.089 contagios

Martes 12 de octubre: 1.075

Miércoles 13 de octubre: 1.256

Jueves 14 de octubre: 1.387

Viernes 15 de octubre: 1.646

Las cifras son preocupantes, pues según el Ministerio de Salud, el cuarto pico de la pandemia se presentaría en noviembre si no se retoma rápidamente la vacunación masiva, pues han detectado una disminución en la asistencia de ciudadanos a los puntos de inmunización, aun cuando hay vacunas para todos.

“En todas las resoluciones están las previsiones de que las vacunas se pueden utilizar, yo no entiendo cuál es la limitación. Son limitaciones mentales que nos ponemos y que terminamos afectando a la población. Señores la gente, se muere si no les vacunamos es lo más importante acá, no hay excusas”, expresó el ministro Fernando Ruiz.

Acemi, gremio que reúne a estas entidades recibió con buenos ojos el llamado, y asegura que seguirán intensificando las estrategias para que los ciudadanos no pasen por alto el compromiso con la vacunación.

Actualmente no hay ninguna limitación para que los ciudadanos se apliquen la vacuna contra el COVID-19.

Las personas mayores de 70 años podrán acercarse sin agendamiento a recibir su dosis de refuerzo, presentando únicamente su carné de vacunación y las personas con comorbilidades deberán agregar un certificado médico, de ser necesario.

Para los dos casos debe haber pasado 6 meses luego la aplicación de segundas dosis o la monodosis de Janssen.