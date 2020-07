El semáforo de riesgo del coronavirus que le servirá para saber dónde es más fácil contagiarse

Y agrega que, “si al llegar no me he lavado las manos, si no he usado adecuadamente el tapabocas, aumento el riesgo y expongo a las personas con las que vivo”.

Este es el semáforo:

INS

Explica la editora de salud de Noticias Caracol que los lugares de alto riesgo de COVID-19 como transporte público, reuniones familiares, bares o discotecas y eventos religiosos agrupan esa categoría porque están las tres C: son cerrados, concurridos y donde hay contacto cercano.

Finalmente, la doctora Fernanda invita a validar el riesgo de asistir a un lugar y si realmente es necesario estar allí.

