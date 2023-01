“En algún momento va a entrar el coronavirus a Colombia”, reconoce el ministro (e) de Salud

El país está preparado para defenderse de la enfermedad, aseguró Iván Darío González. Negó que estén “dejando pasar como si nada” a quienes llegan de China.

El ministro de Salud encargado informó que ha habido varios casos de sospecha de coronavirus en Colombia, pero todos han sido descartados.

Aunque reconoció que el riesgo de que el virus llegue al país es bajo, “no quiere decir cero. Es decir, sabemos que en algún momento va a entrar, pero no ha entrado y cada día que pasa ganamos tiempo para aprender de él y para entender cómo va evolucionando la enfermedad en el mundo”.

Agregó que “a la vuelta de unas semanas esto va a estar en todas partes”.

No obstante, según el funcionario, “la situación se va a ir normalizando porque se va a convertir en un virus normal, adicional a los que ya tiene la especie humana de gripa, y tendremos que convivir con él y estamos preparados para atenderlo”.

González explicó que el riesgo actual de este coronavirus “es que no había tenido contacto con la especie humana y, por lo tanto, no estamos preparados para defendernos”.

Sobre los protocolos que está aplicando Migración Colombia, y del que algunos ciudadanos que han llegado de China se han quejado, el ministro encargado dijo que son estrictos y detalló en qué consisten.

Si el viajero estuvo específicamente en China es llevado “a sanidad portuaria y le hacen tres preguntas. Si dos salen positivas, lo envían al centro de referencia de la ciudad donde se encuentre”, recalcó González.

De ahí, autoridades se ponen en contacto con el centro regulador de urgencias de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud verifica el caso.

“No todas las personas que han estado en China requieren ir a un hospital, no todas las personas que tienen gripa en Colombia requieren ir al hospital”, insistió el funcionario.

El protocolo solo se activa si quienes llegaron del país asiático tienen “gripa fuerte, con fiebre cuantificada”, concluyó.

Y resaltó la labor de la red de laboratorios de Colombia, que ya cuenta con una prueba que permite detectar si alguien está contagiado con el coronavirus.