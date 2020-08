En Colombia podría haber entre 12 mil y 15 mil fallecidos más por la pandemia: experto

Con base en datos del Instituto Nacional de Salud, el neurólogo Diego Rosselli, quien es profesor de epidemiología y bioestadística de la Universidad Javeriana, hizo un análisis de la etapa de la pandemia del COVID-19 que atraviesa Colombia.

¿Qué viene para el país, por qué el gobierno nacional ha mencionado que septiembre es un mes clave, por qué se están reactivando algunos sectores y por qué, incluso, el Distrito ha hablado de que no haya más cuarentenas estrictas en Bogotá?

Para resolver esas dudas, Rosselli, primero, hizo una aclaración: “Las proyecciones tienen un margen de incertidumbre y muy probablemente un margen de error. No se deben tomar de manera literal, no son profecías, el día que se menciona en las curvas debe verse como una aproximación, no podemos tomarlo de una manera tajante”.

Ahora, “lo primero que vamos a ver en estas curvas es que la epidemia no es una, sino que son muchas. La epidemia nacional es la suma de una cantidad de epidemias locales y por eso el comportamiento en cada ciudad es algo diferente; ellas están en distintas etapas dentro del proceso infeccioso”, dijo el experto.

Sobre la etapa que se vive en todo el país, aseguró: “Esta segunda mitad de agosto y la primera de septiembre es quizá el momento en el que, según las proyecciones, vamos a tener la mayor cantidad de casos diarios, para empezar a ver un descenso a mediados de septiembre aproximadamente”.

Y aunque parece una tautología, dijo: “No vamos a ver que subimos en el pico hasta que lo pasemos”.

“Desafortunadamente uno sabe qué pasó el pico cuando ya ve que lleva varios días, ojalá unas semanas, reduciéndose el número de casos de manera progresiva. Tal vez vale la pena recordarle a la gente que el pico no es el final de la pandemia”, añadió.

Y se atrevió a hacer un doloroso cálculo sobre la etapa que atraviesa Colombia y lo que se espera en términos estadísticos del COVID-19: “Realmente es apenas la mitad (de la pandemia), debemos esperar este año otros 500.000 infectados y otros 12 mil o 15 mil fallecidos”.

Por eso llamó la atención de los ciudadanos no solo en Bogotá, también en ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga y particularmente Armenia. “El hecho de que se levante la cuarentena en Bogotá, por ejemplo, no quiere decir que tenemos permiso para andar libremente sino que están delegándonos a nosotros la responsabilidad de tratar de evitar lo que ha pasado en muchos otros lugares y es un segundo pico, inclusive, a veces más alto más, más acentuado que el primero”, manifestó.

También habló en detalle sobre las etapas que se viven en las pandemias locales en Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar y Armenia.

En esta última ciudad, llamó la atención y paciencia a sus habitantes porque el avance en contagios ha sido más lento y por ende el pico de la pandemia tardará más. “Quizá se dé a fin de año”, dijo.

Hasta el 19 de agosto, el Ministerio de Salud había confirmado 502.178 contagios con coronavirus en Colombia y 15.979 muertes.