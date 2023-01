¿En cuánto tiempo se verían los resultados de la cuarentena en Colombia?

Javier Narváez, médico salubrista y epidemiólogo, explica por qué son fundamentales las semanas que vienen.

¿Cómo analiza las cifras de coronavirus en Colombia?

Publicidad

Javier Narváez: “Hay un número que se está incrementando de casos en los cuales es difícil establecer un nexo epidemiológico directo, esto sugiere, todavía no está confirmado, que podríamos entrar pronto en una etapa donde es necesario mitigar la propagación de la pandemia dentro de la comunidad. De ahí la importancia de continuar siguiendo las medidas que ha propuesto el gobierno nacional, especialmente el aislamiento físico”.

Proyecciones

JN: “El modelo desarrollado por científicos del Instituto Nacional de Salud, con apoyo de científicos de otras prestigiosas instituciones, presenta uno de varios escenarios posibles, estos modelos no son fatalistas, no quiere decir que estemos condenados a tener cuatro millones de casos de contagios. Al contrario, lo que pretende es ilustrar un escenario posible para guiar mejor las acciones y decisiones que se pueden tomar con el ánimo de, en primer lugar, reducir ese número proyectado de casos y, en segundo lugar, tratar de distender en el tiempo el número total de casos, de tal manera que no vivamos una situación crítica como la que se ha descrito en la cual el número de casos severos puede sobrepasar la capacidad del sistema de salud”.

Semanas claves

Publicidad

JN: “Una epidemia se propaga en la población en la medida en que sujetos infecciosos tienen contacto con sujetos susceptibles, cuando se instauran medidas como esta (la cuarentena), que precisamente se separan a las personas e impiden ese contacto, se puede esperar que al cabo de un tiempo razonable empecemos a mirar un decrecimiento en el número de casos nuevos cada día. Se espera que en aproximadamente dos semanas después de haberse implementado la medida, empecemos a ver el impacto que esta medida puede tener. Naturalmente, ese impacto depende realmente de qué tanto la gente se acoja a esta medida”.

Publicidad