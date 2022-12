En cuidados intensivos sigue atención a pacientes que pasaron de Cafesalud a Medimás

Retrasos en servicios y falta de medicamentos, entre otros, son quejas constantes. A esto se suma que Coomeva anunció retiro de sus servicios en 23 municipios.

Hoy Medimás EPS está atendiendo a 5 millones de usuarios de todo el país que venían de la EPS Cafesalud. Esta entidad nació tras la compra que hizo el consorcio Prestasalud a la liquidación de Saludcoop y que desde hace varios años presentaba problemas en su servicio. Medimás explicó el plan de choque para atender a la población.

Pero a esta situación se suma que la EPS Coomeva anunció el retiro de sus servicios en 223 municipios de Colombia, es decir cerca de un millón de usuarios. Muchos de los cuales deberán ser atendidos por Medimás.

Pero los usuarios aún no ven los cambios y para ellos las cosas siguen igual.

"No hay salbutamol, no hay para la tensión, no hay para nada. ¿Entonces qué pasa?, dijeron que a partir del primero de agosto daban todo y no han dado nada”, asegura una usuaria.

"Se alargan los procesos, entonces esperar a ver si nos va mejor pero llevamos más de un año en estás y no hemos logrado ni acetaminofén. Con eso te digo todo", relata otra.

Medimás informó que todos los usuarios serán trasladados automáticamente, que los medicamentos siguen siendo entregados en las farmacias habituales y que quienes tengan autorizaciones vigentes antes del 31 de julio deben acercarse a su IPS para renovarlas.