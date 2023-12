En debate de reforma a la salud, ministro Jaramillo arremetió contra médicos, EPS y manejo del COVID

Durante el debate de la reforma a la salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo volvió a lanzar duros cuestionamientos respecto al sistema en Colombia y se fue lanza en ristre contra las EPS y las fallas que, asegura, hubo en el manejo de la pandemia del COVID-19.



Ante la Comisión Séptima del Senado de la República, a la que llegó la reforma a la salud tras superar su etapa en la Cámara , el ministro Jaramillo señaló que, “desafortunadamente, los médicos no han entendido que son trabajadores y que hay necesidad de que nos unamos para poder reclamar los derechos, no solamente de los trabajadores, sino muy especialmente también de las enfermeras, de todo el personal de salud, que desafortunadamente está mal pago”.

En la misma intervención, el ministro Jaramillo pasó al tema de las EPS, sobre las que aseguró que el gobierno este año les ha girado 84 billones de pesos y “no sabemos qué hacen con el dinero”.

“No sabemos qué hacen con el dinero. Esos $84 billones de este año no sabemos en qué se la gastaron y qué hicieron, porque nunca hay auditoría. Por eso ahora van a comenzar las cosas, porque como vamos a pagar directamente a los hospitales y clínicas y a los proveedores, entonces hay que hacer auditoría. ¿Quién la va a hacer? Las EPS transformadas en gestoras”, aseveró el jefe de la cartera de Salud.

Luego, Guillermo Alfonso Jaramillo también volvió a referirse al manejo de la atención durante la pandemia del COVID-19. Esta vez no habló de las vacunas, sino de las unidades de cuidado intensivo (UCI), que, dice, se convirtieron en “un negocio”.



“Todo el mundo se puso a hacer cuidados intensivos. Triplicaron las camas de cuidado intensivo porque fue un negocio, era para salvar la gente, pero el negocio estaba ahí oculto, porque, así no estuviera llena la cama, le pagaba. Ningún país del mundo tuvo que ampliar las UCI como las ampliamos aquí, ninguno. Pusimos unidades de cuidado intensivo en donde yo nunca me hubiera dejado entubar. Hay que tener respeto por las UCI, por las enfermeras, por los médicos, porque ahí es donde se salva la verdadera vida. Eso no es entubar y poner un respirador, se generan más muertes con eso que con cualquier otra cosa”, puntualizó.

Así las cosas, la polémica se vuelve a encender, entre otras, porque hace un par de días el ministro Jaramillo afirmó, sobre las vacunas COVID, que “todos los que estamos vacunados hoy, con excepción a los que tuvimos Sinovac, yo tengo tres de Sinovac, todas las vacunas entraron aquí sin permiso, fuimos y nos convertimos en un experimento”. Estas declaraciones, de inmediato, fueron rechazadas por la comunidad médica.

En medio de la tormenta generada en ese momento, el ministro Jaramillo publicó luego un comunicado en el que asegura que se trató de un malentendido.

"Que haya hecho referencia a la fase de experimentación de las vacunas, que es un proceso normal dentro de las etapas de la investigación científica, como lo es la incertidumbre en la ciencia, no significa que mis apreciaciones buscan ir en contra de la vacunación. Siempre he estado a favor de la vacunación", sostuvo Jaramillo.

Al final del comunicado de 7 párrafos, concluyó: “Las vacunas son seguras y salvan vidas”.