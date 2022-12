En el piso, así están abuelitos y enfermos graves en hospital Santa Clara

Hay adultos mayores, enfermos de cáncer y otros pacientes esperando por horas, e inclusive días, por atención médica.

Es el caso de Óscar Torres, paciente de leucemia, que ha estado en un rincón por dos noches. "Uno como humano necesita calor, y uno todas las noches sentado...Miro a las personas de la tercera edad, no es justo", dice.

Carmen Romero, paciente de la tercera edad, completa tres días en el piso. "No sé a qué hora me atenderán, me atienden poco", relata.

El hospital tiene capacidad para 11 personas en urgencias, pero en este momento atiende a más de 130. Según Hugo Méndez, gerente del hospital, dice que esto ocurre porque las EPS no aprueban los procedimientos para los pacientes.

"Nosotros no podemos devolver los pacientes, es nuestra obligación estabilizarlos y los médicos están trabajando", dice Méndez.

Lo mismo ocurre en el hospital de Bosa, de II nivel, donde la Personería Distrital está investigando la muerte de dos menores de edad, al parecer por negligencia.

Capital Salud

Mientras tanto, la EPS Capital Salud, de quien se denunció somete a sus pacientes a largas e inhumanas filas, comenzó a operar a las 5:30 a.m. en un intento por mejorar el servicio.

Sin embargo, los usuarios continúan con las quejas pues dicen que el servicio no mejora.

"En el régimen subsidiado no nos atienden como debe ser a los abuelitos y a las señoras de niños brazos, las que están esperando", explica una usuaria.

El secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que la situación de la EPS debe resolverse cuanto antes.

"Solucionan o solucionan. O nos tomamos la empresa quitándole la administración al socio minoritario", explicó el funcionario.

La Personería le pidió a la Supersalud intervenir inmediatamente capital salud EPS.