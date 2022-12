En esta época navideña, cuide su corazón

No se trata de estropear el espíritu de las fiestas navideñas, pero estudios médicos muestran que los problemas cardiacos aumentan en esta época del año.

Y no se trata sólo de un fenómeno propio de Occidente. Un estudio reciente hecho en China encontró lo mismo. El incremento abarca tanto ataques letales como no letales y un problema de salud menos grave llamado "síndrome cardiaco navideño", una arritmia causada por beber demasiado.

Se desconoce cuáles son las razones que llevan al aumento estacional de males. Entre las teorías están el estrés, el clima frío y la indulgencia excesiva.

"Hace unos días llegaron tres pacientes con infartos al corazón en un periodo de cuatro horas", dijo el doctor Charles Davidson, jefe de los servicios de cateterización cardiaca del hospital Northwestern Memorial. La tasa habitual en ese centro es de dos o tres por semana.

El doctor Richard Stein, cardiólogo del centro médico de la Universidad de Nueva York y vocero de la Asociación Estadounidense del Corazón, dijo que la mayoría de los estudios sobre tendencias en males cardiacos han encontrado que los infartos y otros problemas se incrementan en esta temporada navideña.

Sucede en climas fríos, en ocasiones debido a que personas no habituadas al ejercicio o con males cardiacos pasan mucho tiempo retirando nieve de sus casas o se exponen demasiado al aire helado. El clima frío puede constreñir las arterias y hacer que el corazón incremente su ritmo.

Pero también ocurre en lugares de clima templado. La temporada de gripe coincide con las vacaciones de invierno y Stein dijo que eso también puede ser un factor, ya que el virus provoca una inflamación que puede afectar al corazón.

Stein hace las recomendaciones preventivas usuales, incluidas vacunarse contra la gripe, evitar comer y beber en exceso, y hacer ejercicio suficiente durante toda la temporada navideña.

David Phillips, sociólogo de la Universidad de California en San Diego, lleva mucho tiempo estudiando los momentos en que muere la gente. Su análisis, basado en millones de certificados de defunción a nivel nacional, muestra que las muertes por males cardiacos, incluyendo ataques al corazón mortales, aumentan 5% el día de Navidad, un día después y el día de Año Nuevo. Las muertes por otras causas también se incrementan en la época navideña, pero no tanto.

Phillips calcula que cada año hay unas 2.000 muertes más, la mayoría relacionada con problemas cardiacos ligados a la Navidad y al Año Nuevo. Dijo que la cantidad de médicos y enfermeras tiene algo que ver, ya que hay menos personal trabajando y los empleados de mayor antigüedad suelen estar de vacaciones.

Sucede también que en el ajetreo previo a las fiestas la gente tiende a no prestar atención a los síntomas de malestar y no acude al doctor, lo que puede ser peligroso si algún mal cardiaco se está desarrollando.

¿Su consejo? Acudir a los servicios de emergencia cuando haya síntomas como dolor en el pecho, caídas inexplicables, insensibilidad o cosquilleo. Para casos no urgentes o cirugías opcionales quizá sea mejor esperar a que la cantidad de personal en los hospitales sea la normal.