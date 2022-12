En medio de la crisis de Medimás, Procuraduría pone la lupa a su operación en Risaralda

En ese departamento se han triplicado las tutelas y se han duplicado los desacatos, algo que no está lejos del alud de quejas de los usuarios en todo el país.

La hija de Luisa Fernanda tiene cinco años, no puede recibir alimentos por un problema crónico en su estómago, permanece en cuidados intermedios y necesita ser trasladada de manera inmediata a un hospital nivel 4.

Abren investigación contra supersalud por autorizar entrada en... “En la Superintendencia de Salud me dicen que no, que hay que esperar que ellos respondan todos los días, voy todos los días, llamo y que se les sale de las manos a ellos”, explica Luisa Fernanda Osorio.

Está situación en Pereira se ve reflejada en este documento de la Procuraduría donde solicita explicaciones a la Superintendencia de Salud y abre una investigación en su contra por haber permitido el funcionamiento de la EPS sin ser apta para ello.

“Ha incumplido los contratos a pesar de que se llevaron a unos acuerdos con ellos”, señala Edgar Hernando Zuluaga, secretario encargado de salud de Risaralda.

Según la Personería de Pereira, se han triplicado las tutelas y duplicado los desacatos contra Medimás, la mayoría por falta de atención y medicamentos.

No habrá plazos adicionales: Supersalud urge a Medimás a solucionar...