¿En qué casos los niños deben guardar cuarentena y por cuánto tiempo deben dejar de ir al colegio?

Reiniciaron las clases presenciales en los colegios de Colombia y, por eso, los padres deben tener claro en qué casos los niños deben guardar cuarentena y, además, cuánto tiempo deben esperar antes de regresar al colegio.

Si el menor de edad tiene contacto cercano con alguien positivo para COVID-19 y no presenta síntomas “se deben aislar si no tienen esquema completo de vacunación, pero, si tienen el esquema completo de vacunación, no debería haber aislamiento, sino vigilancia y, si aparecen síntomas, se deben aislar”, indicó Germán Camacho, infectólogo pediatra de la Fundación HOMI.

Tan pronto inicien los síntomas, el aislamiento debe durar 7 días, independiente de que se hagan o no una prueba.

Estas señales, dice el experto, “son indistinguibles de cualquier infección respiratoria viral, entonces si los niños tienen tos, moquitos, dolor de garganta, fiebre o malestar general pueden ser síntomas de COVID de la variante ómicron en este momento".

"Por esa razón, debemos no enviarlos al colegio y avisar”, apuntó.

No solo se debe identificar en qué casos los niños deben guardar cuarentena. Profesores y todo el personal que presente señales de una condición infecciosa también deben reportar la situación y recibir la atención necesaria.

El doctor Camacho, además, recuerda la importancia de “que todos los niños de más de 3 años estén vacunados. En este momento, la cobertura de vacuna para los adolescentes supera el 75% con la primera dosis y 50% con las dos dosis".

"Y en los niños de 3 a 11 años, supera el 50% con una dosis y estamos en alrededor del 25% con dos dosis”, señaló.

Recuerde que cualquier persona se considera protegida contra el COVID-19 dos semanas después de haber recibido la segunda dosis.

Y no se trata solo de la vacuna contra el coronavirus, también es necesario tener otras como la de influenza, que puede producir síntomas similares.

Además de la recomendación de que los niños deben guardar cuarentena en caso de síntomas o contacto con alguien enfermo sin estar vacunado, también es esencial el tapabocas, que “debe ser usado de manera correcta, cubrir la boca y la nariz, y se recomienda el uso de tapabocas en mayores de 3 años. También es importante mantener la distancia física de al menos un metro y medio, hacer las actividades que se puedan al aire libre, con ambientes bien ventilados”.