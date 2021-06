¿En qué consiste MÍA, servicio de aborto seguro orientado por Profamilia?

Profamilia puso a disposición de las mujeres y personas con capacidad de gestar la plataforma MÍA, un servicio de aborto seguro orientado a través de telemedicina.

“Les permite acceder a servicio de salud integral en telemedicina para el aborto seguro con medicamentos para aquellos embarazos menores a las 10 semanas de gestación y en el marco de las tres causales establecidas por la Corte Constitucional a través de la sentencia 355 del 2006”, explica Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia.

Surge como una alternativa a los obstáculos que ha puesto la pandemia y que han sido evidenciados a través de la 'Encuesta solidaridad' realizada por la institución en marzo y septiembre del año pasado.

Lea, además: ¿Qué se sabe de la nueva variante del COVID-19 que apareció en Vietnam?

“Evidenció cómo el 53% de las mujeres que tuvieron una necesidad para acceder a una consulta de salud sexual y reproductiva no lo lograron por barreras, dificultades en la movilización y esto implica un riesgo para las mujeres”, señala Juan Carlos Vargas, ginecólogo y asesor científico de Profamilia.

Según el Ministerio de Salud, al año pueden presentarse alrededor de 132 mil complicaciones e incluso decenas de muertes derivadas de abortos inseguros en el país.

Publicidad

“A pesar de que han pasado 15 años desde que Colombia despenalizó el aborto bajo las tres causales, aún existen todo tipo de barreras para que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan acceder de manera oportuna a este servicio, exponiéndolas muchas veces a prácticas y procedimientos inseguros, inclusive clandestinos, lo cual constituye un grave problema de salud pública. Sumado a esto, la pandemia acentuó aún más las barreras”, dice Royo.

¿Cómo funciona MÍA?

La mujer puede agendar una cita a través de www.mia.com.co, o de la línea telefónica o el WhatsApp de Profamilia.

“Ahí es valorada por un médico general, quien hace una historia dentro de los parámetros de telemedicina y con todas las garantías de confidencialidad, se identifica la edad gestacional y se certifica la causal, si como decíamos está en una de las tres causales. Una vez se hace esta certificación entonces la paciente nos indica a dónde quiere recibir el kit y cómo quiere que hagamos el seguimiento, vía correo electrónico, telefónica, WhatsApp”, indica Vargas.

Después de dicha cita y si cumple con los requisitos legales y médicos, envían el kit a la casa o el sitio de confianza que la mujer indique.

“El kit contiene un instructivo muy claro de cómo debe tomar el tratamiento, lleva los medicamentos con las instrucciones de toma, lleva adicionalmente unos condones para protección recién termina el tratamiento y un primer ciclo de anticonceptivos orales para lograr hacer prevención, nuevos embarazos no deseados, y una prueba de embarazo ultrasensible con la indicación de a cuánto tiempo debe hacerlo”, detalla Vargas.

Publicidad

También existe la opción de consulta y acompañamiento psicológico en caso de detectarse alguna afectación emocional o mental, si la mujer lo acepta.

“MÍA es un servicio que nos da muchas oportunidades, nos da la oportunidad de atender la mujer que en ese momento tiene embarazo no planeado y que está dentro de las tres causales, pero es también gran momento para hacer prevención del embarazo no planeado o no deseado a través de la anticoncepción”, Vargas.

Desde la primera hasta la última cita de control transcurren aproximadamente 15 días.