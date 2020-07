¿En qué van las negociaciones de Colombia para acceder a una vacuna contra el COVID-19?

Colombia avanza en las negociaciones con farmacéuticas de Estados Unidos para poder acceder a la vacuna contra el coronavirus.

El embajador Francisco Santos, que encabeza la diplomacia sanitaria, reveló que ya se firmó un acuerdo de confidencialidad con Pfizer, lo que permite que en la primera ronda de producción de vacunas Colombia tenga un cupo.

En ese caso en particular, precisa que la farmacéutica producirá inicialmente 100 millones de dosis. “¿Cuánto nos va a tocar de allí? Todavía no se sabe. Pero, además, es difícil saberlo porque todavía no está el último pedazo, la última parte de la prueba que es la fase III”, subrayó.

Asimismo, dijo que los países no pueden comprar su propia cuota de vacunas, “porque 100 millones obviamente no alcanzan para todo el mundo, pero sí para los médicos y para mucha de la población con alta morbilidad”.

Sin ser optimista, Santos consideró que la medicina llegará, “si nos va muy bien, a principios del próximo año”.

Reveló que no se divulgará cuánto costarán las dosis por un acuerdo de confidencialidad.

"Esa debe ser una negociación directamente del Estado con la farmacéutica, precisamente por eso se firma un NDA que obliga a que sea una negociación absolutamente privada", expresó.

Aunque la esperanza contra el COVID-19 parece estar más cerca, el embajador instó a la ciudadanía a mantener las medidas de autocuidado: lavarse las manos, usar bien tapabocas y mantener el distanciamiento social.