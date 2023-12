Encuesta revela que 9 de cada 10 personas experimentan dolor que deriva en problemas emocionales

En el último año, 9 de cada 10 personas han experimentado algún tipo de dolor físico que a su vez genera problemas emocionales. En muchos casos, estos dolores se vuelven crónicos. Así lo revela una encuesta hecha en 18 países, incluido Colombia.



Cuando el cuerpo duele, también los estados emocionales se ven afectados y cambian. La más reciente encuesta sobre percepción de dolor, hecha en 18 países del mundo, muestra que sufrir de algún dolor tiene un impacto significativo en la capacidad humana para trabajar, relacionarse con los demás y disfrutar de la vida.

“El 60% de los colombianos se sienten menos sociales y hay una parte muy importante y es el 24% de las personas, que se aíslan, se marginan y viven en soledad. El 25% de las personas se sienten estigmatizadas y el 33% de los colombianos refieren que el dolor es percibido como un tabú para ellos”, señaló Rodrigo Santacoloma, médico nutriólogo.

Los dolores se pueden clasificar en agudo, que dura menos de un mes, y dolor crónico, que se extiende 3 meses o más. Cualquiera de los dos genera molestias a nivel psicológico.

“No hablo con mis amigos, no tengo experiencias, no comparto, a su vez se vuelve como una bola de nieve en la cual no puedo hablar abiertamente sobre el dolor, me siento desatendido con el dolor, me siento solo cuando vivo con el dolor y eso lo referencian el 33% de las personas. Ahí es importante profundizar y entender esa conexión emocional con la vivencia física del dolor”, agregó el especialista en salud.



Por eso, se recomienda no acostumbrarse, no dejar avanzar el problema y consultar.

Publicidad

“Es importante recibir la orientación de un profesional de la salud, educarme yo mismo sobre mi condición de dolor y sobre mis patologías asociadas. Cuando tenga algún medicamento, leer las etiquetas y seguir las instrucciones que vienen en el empaque”, enfatizó Rodrigo Santacoloma.

Hay medicamentos, procedimientos y terapias que logran disminuir y controlar el dolor, pero también la ayuda psicológica ayudará a que no se convierta en una lucha solitaria.