Encuesta revela que pacientes con diabetes ignoran los daños que esta puede causar en los riñones

Uno de los órganos más afectados por la diabetes es el riñón, sin embargo, una reciente encuesta advierte que muchos pacientes no tienen conocimiento de estas complicaciones, lo cual los expone aún más.

A pesar de que el riñón es uno de los órganos más afectados por la diabetes, tres de cada diez pacientes con esta enfermedad no están al tanto de las posibles complicaciones. Así lo concluye una encuesta realizada por el instituto Ipsos en Brasil, México, Colombia y Argentina con 1.500 hombres y mujeres con diabetes tipo dos.

“La mayor preocupación de la encuesta es que los pacientes están más preocupados por síntomas visibles como la pérdida de visión o la amputación de miembros y muchas veces no tienen el conocimiento de enfermedades silenciosas como la salud de los riñones”, precisó Philip Glaser, vicepresidente de acceso en Bayer Latinoamérica.

El hecho de que los pacientes con diabetes no presenten síntomas relacionados con sus riñones durante muchos años, lo convierte en un enemigo invisible y silencioso. De ahí a que a la mayoría no le preocupe el tema y eso lleva a que no se tenga un diagnóstico temprano y se descubra ya en fases muy avanzadas e irreversibles.

“Porque la diabetes tipo dos es una enfermedad crónica, muchas veces estos síntomas son silenciosos, asintomáticos. Después de 10 a 15 años se requiere ir al nefrólogo por temas de prevención”, agregó Philip Glaser.

El estudio solicitado por la compañía Bayer señala que a esto se suman temas de acceso que también impactan en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con el riñón.

El presidente de acceso de Bayer señaló que “muy pocos van a un nefrólogo, que es el especialista en el riñón. 25% de los pacientes asisten con frecuencia y el 75% no van o solo han tenido consulta una vez”.

Además del desconocimiento sobre la relación entre diabetes y riñón, preocupa que para muchos pacientes pasan desapercibidos los daños que la enfermedad también puede causar en el corazón.

“Más del 50% de pacientes tienen algún problema en el corazón, pero, cuando tienen una enfermedad renal crónica, el riesgo muerte se incrementa seis veces más en el paciente”, aseveró Philip Glaser.

Hábitos de vida saludable, conocer los factores de riesgo y hacerse chequeos médicos regulares permitirán diagnósticos y tratamientos a tiempo, lo cual hace la diferencia en el pronóstico y calidad de vida de los pacientes.