Encuesta sobre el sistema de salud: ¿qué quieren los colombianos que mejore?

En medio del torbellino de posiciones y opiniones sobre lo poco que se conoce del proyecto de reforma a la salud, salió a la luz el resultado de una encuesta sobre el sistema de salud y cómo lo ven los colombianos.

La encuesta fue realizada por la firma Invamer y contratada por ANDI. Noticias Caracol habló con Martín Orozco, gerente general de la firma encuestadora, sobre lo que opinan los colombianos del sistema de salud.

Orozco explicó la metodología y tamaño de la muestra de esta encuesta. “Fuimos a 2.704 hogares, en donde entrevistamos a 2.704 personas, tanto en zonas urbanas como rurales del país, de todos los grupos de edad, de todos los niveles socioeconómicos. Es una encuesta que tiene un margen de error del 1,8%, mientras que las encuestas que se hacen para intención de voto en las elecciones tienen un margen de error del 2,5 o 3%”.

Martín Orozco explicó también que en la última semana de elecciones presidenciales se consultó a 2.000 colombianos. Y la encuesta sobre el sistema de salud hizo 2.700 consultas.

Resultados de la encuesta sobre el sistema de salud

De acuerdo con su experiencia, ¿cómo califica los servicios de salud en general?

Excelente: 34%

Aceptable: 39%

Malo: 27%

En los últimos años, ¿cuál o cuáles de los siguientes servicios del sistema de salud ha utilizado?

Citas médicas: 83%

Exámenes médicos: 68%

Prescripción de medicamentos: 67%

Urgencias: 49%

Hospitalización: 22%

Cirugía: 15%

No ha requerido de servicio salud: 9%

Sobre esta pregunta, el gerente de Invamer señala que el 91% de las personas consultadas han accedido al sistema de salud en los dos últimos años, incluso varias veces, porque la mayoría han requerido atención. Esto indicaría que el sistema tiene capacidad de atención.

En los últimos dos años, ¿cuántas veces ha recibido atención en salud?

Una vez: 13%

Dos veces: 18%

Entre 3 y 5 veces: 33%

Más de 5 veces: 36%

Para acceder a los servicios de salud, ¿puede hacerlo en el mismo municipio donde vive o debe desplazarse a otro municipio?

En su municipio: 78%

Otro municipio: 19%

Depende del servicio requerido: 2%

¿Considera usted que puede acceder al sistema de salud cuando lo requiere?

Sí: 73%

No: 27%

¿Por cuáles razones considera usted que no puede acceder al sistema de salud cuando lo requiere?

Demora en la asignación de citas: 55%

No ofrecen buen servicio/atención: 15%

El servicio no es ágil/rápido: 12%

No cuentan con suficiente personal para atención: 10%

No es fácil la comunicación/demora en contestar la línea de atención: 9%

Los trámites/procesos son demorados/tramitología: 8%

Niegan la atención si no es una urgencia: 6%

Los sitios de atención son congestionados: 5%

Falta mayor cobertura geográfica para la prestación del servicio: 5%

Se demora/no es ágil la entrega de medicamentos e insumos: 4%

¿Podría decirme usted si considera que el sistema de salud debe cambiar totalmente, debe permanecer igual o debe tener algunos ajustes?

Debe cambiar totalmente: 32%

Debe permanecer igual: 9%

Debe tener algunos ajustes: 58%

No sabe/no responde: 1%

¿Qué cambios o ajustes considera usted que debería tener el sistema de salud colombiano?

Mejorar agilidad para ser atendido: 45%

Mejorar atención del personal: 40%

Aumentar la oferta y/o cantidad de hospitales y centros de atención: 16%

Mejorar instalaciones de hospitales y centros atención: 10%

Agilizar/ mejorar la entrega medicamentos: 4%

Ninguno: 4%

Otros: 2%

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la eliminación de las EPS y que su función sea ejecutada por una entidad pública únicamente?

De acuerdo: 32%

En desacuerdo: 63%

No sabe /no responde: 5%

¿Está usted de acuerdo con renunciar a su actual sistema de salud y trasladarse a uno público, totalmente?

Sí: 30%

No: 67%

No sabe/ no responde: 3%

Consulte aquí la encuesta sobre el sistema de salud y la ficha técnica: