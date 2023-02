Encuesta sobre el sistema de salud: un 63% no quiere eliminación de las EPS

A pocos días de la presentación de la reforma ante el Congreso , una encuesta sobre el sistema de salud, realizada por la firma de Invamer y contratada por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), revela lo que piensan los colombianos de la atención que reciben.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, informó en la rueda de prensa en la que presentó los resultados de la encuesta sobre el sistema de salud que esta se hará cada año de aquí en adelante.

“Se tomó la decisión de hacer esta encuesta año a año, porque será muy interesante tratar de entender que están sintiendo los colombianos alrededor de algo tan importante como lo es el sistema de salud”, dijo Mac Master.

Estos son algunos resultados de la encuesta sobre el sistema de salud colombiano.

¿Usted es cotizante o beneficiario?

Cotizante: 68%

Beneficiario: 32%

¿Considera usted que puede acceder al sistema de salud cuando lo requiere?

Sí: 73%

No: 27%

¿Usted considera que el sistema de salud debe cambiar totalmente, debe permanecer igual o debe tener algunos ajustes?

Cambiar totalmente: 32%

Permanecer igual: 9%

Debe tener ajustes: 58%

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la eliminación de las EPS y que su función sea ejecutada por una entidad pública únicamente?

De acuerdo: 32%

En desacuerdo: 63%

De acuerdo con su experiencia, ¿cómo califica los servicios de salud en general?

Excelente (5+4): 34%

Aceptable (3): 39%

Malo (2+1): 27%

El 73% de las personas encuestadas califican los servicios de salud en general por encima de 3 en una escala de 1 a 5.

¿Cómo califica la gestión del régimen contributivo?

Excelente (5+4): 58%

Aceptable (3): 28%

Malo (2+1):12%

El 86% de las personas encuestadas que pertenecen al régimen contributivo califican la gestión en 3 o más en una escala de 1 a 5.

¿Cómo califica la gestión del régimen subsidiado?

Excelente (5+4): 62%

Aceptable (3): 23%

Malo (2+1): 14%

El 85% de las personas encuestadas que pertenecen al régimen subsidiado califican la gestión en 3 o más en una escala de 1 a 5.

¿Está usted dispuesto a renunciar a su servicio actual de salud y trasladarse a un sistema público totalmente?

Sí: 30%

No: 67%

3%: No sabe no responde

Vea aquí la ficha técnica y la encuesta completa sobre el sistema de salud

Gobierno anunció que reforma a la salud no será presentada el 6 de febrero

La llegada al Congreso del proyecto de reforma a la salud se retrasará unos días. Los congresistas piden su socialización antes de empezar a discutirlo y, para hacerlo, el gobierno ya no lo radicará este lunes, 6 de febrero.

El documento de reforma a la salud aún no está listo para llegar al Congreso de la República, y por eso la ministra Carolina Corcho confirmó a varios congresistas que fueron citados al ministerio que se corre la fecha estimada para su presentación.

“Nosotros estaríamos entre el 14 y 20 de febrero con la radicación de la reforma a la salud para trabajar en las comisiones séptimas”, dijo Norma Hurtado, presidente de la comisión séptima del Senado.

Este martes, la ministra de Salud presentó ante congresistas de las comisiones séptimas de Senado y Cámara la propuesta de un nuevo régimen laboral para el sector salud y para el cual pedirán facultades especiales para el presidente. Algunos legisladores consideran que este aspecto no debe estar en la reforma a la salud.

“Consideramos que no es muy prudente; sería muy importante sacar este capítulo de la reforma y hacer una ley específica donde se deje en detalle cómo sería este régimen especial para el sector salud”, dice Alexander Quevedo, representante a la Cámara del Partido Conservador.

En el encuentro de este martes estuvieron 11 de los 33 congresistas de estas comisiones, pero ninguno del Centro Democrático, que insistió en conocer la propuesta y en no cambiar el sistema completamente.

“Nuestro compromiso se enfoca en construir sobre lo construido en estos 30 años y no en destruir el sistema”, señaló Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático.

El Partido Liberal también marcó líneas rojas. Su director, César Gaviria, prepara un documento de 70 páginas, en el que asegura que no permitirán que arrasen con el sistema de salud, y que buscarán fortalecerlo, ajustando las fallas de las EPS, incentivando al cuerpo médico y eliminando el paseo de la muerte.