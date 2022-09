Enfermedades crónicas causan una muerte cada dos segundos en el mundo

En el mundo, cada dos segundos una persona muere por enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, cáncer y diabetes.

Estas enfermedades crónicas no solo causan millones de muertes al año, sino que por su larga duración y, en la mayoría de casos, por un subdiagnóstico y manejo inadecuado generan también un gran impacto en el día a día de los pacientes.

“Si una persona sobrevive a un infarto tienen una disminución de 10 o 12 años en calidad de vida; y si tiene trombosis, 12 años; si sumamos el riesgo de pacientes que son hipertensos y con diabetes y termina en diálisis, se pierden 15 a 20 años en vida saludable”, explica Carlos A. Ortiz, cardiólogo clínico.

La Organización Mundial de la Salud, en un amplio documento presentado en el marco de la asamblea de las Naciones Unidas, fue enfática en que hay hábitos ampliamente conocidos que aumentan el riesgo de padecer estas enfermedades crónicas.

Dichos hábitos son consumo excesivo de sal, falta de actividad física, sobrepeso y obesidad, consumo de tabaco, de alcohol, tensión alta, azúcar y grasas elevadas en sangre y dieta poco saludable.

Todos estos son aspectos que cada persona puede modificar y aprender incluso desde la infancia.

“La dieta saludable no es un castigo, coma más verduras y fruta en el día, y no incluya alimentos que puedan ser riesgosos. Dos, haga ejercicio, no sea sedentario; a veces confundimos trabajo con ejercicio y no es lo mismo, dedique 40 minuticos al corazón y su salud”, dice el cardiólogo Ortiz.

También, dejar de fumar, dormir bien y manejar el estrés cambiará el panorama.

“A la gente tal vez le preocupa más sufrir un cáncer que del corazón. Si hacemos esto, tendremos muchas menos enfermedades de riesgo como cáncer. El mensaje final es, 'si te cuidas del corazón, te estás cuidando de un cáncer'”, explica el experto.

Además, se requiere un enfoque integral que incluya no solo al sector salud, sino también a los de la educación, la agricultura y la economía, entre otros.