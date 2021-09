Enfermedades no transmisibles cobraron más vidas que la pandemia en 2020: 41 millones

El COVID-19 dejó el año pasado cerca de 3 millones de personas muertas, una cifra aterradora y dramática. Sin embargo, los especialistas revelaron que en el mismo año, 41 millones de personas fallecieron por otra pandemia: la de las enfermedades no transmisibles.

Dentro de estas se encuentran la diabetes, la hipertensión arterial, el sobrepeso, la obesidad, enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, cáncer y trastornos de salud mental, entre otras, que por efecto de la pandemia no se les ha hecho seguimiento.

Mónica Katz, médico especialista en nutrición, advierte que algunos de estas enfermedades no transmisibles están afectando a niños, adolescentes y adultos jóvenes.

Por eso advierte que “quizá sea la primera vez en la historia, si no hacemos algo, en que la expectativa de vida no siga continuando hacia arriba, no mejore, sino que por el contrario, de no hacer algo hoy, será la primera vez en la historia, por lo menos la historia cercana, en que hijos y nietos vivan menos que sus padres y abuelos”.