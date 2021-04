Enfermeros creen que batallan en una guerra perdida por inconciencia de quienes no creen en el COVID

Enfermeros en la primera línea de batalla contra el COVID-19 hacen un angustioso llamado al autocuidado al sentir que enfrentan una guerra perdida por la desobediencia o incredulidad de muchas personas.

Varios pasan hasta 48 horas de corrido luchando contra un virus que cada día cobra más vidas en el país.

“He sentido que es como estar en una guerra en la que he tenido que ver partir muchas personas. No es fácil estar acá adentro porque hay días en que nos sentimos derrotados por esta enfermedad; hay días en que quisiéramos también salir corriendo, no volver más, pero sabemos que tenemos que seguir en pie de lucha, no dar el brazo a torcer”, afirma Miguel Martínez, enfermero jefe de UCI de la Fundación San Carlos, en Bogotá.

Andrea Santos, enfermera de urgencias, pide a quienes siguen ignorando las medidas “que por favor se pongan la mano en el considere, en el corazón, y que por favor se cuiden. Uno hasta que no está viviendo esto, hasta que no lo ve, hasta que no vive la realidad de esto no cree en las cosas. Por favor, tomen conciencia, cuídense demasiado”.

Afirman que son tantos los enfermos que las fuerzas a veces flaquean.

“El cansancio del personal de salud es extremo, hemos llegado a unas medidas terribles. La gente no entiende que de pronto nosotros estamos dejando nuestra familia en un segundo plano cuando no es justo que se esté enfermando gente que no lo merece”, manifestó Julieth Briseño, enfermera de urgencias de la fundación.

Y si los colombianos siguen ignorando los protocolos de bioseguridad, aglomerados, sin tapabocas y reuniéndose como si nada, “si no hay conciencia por parte de todos, créanme que nos vamos a quedar aquí mucho tiempo y vamos a perder esta guerra”, vaticina Miguel Martínez.