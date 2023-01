EPS Medimás interpondrá recursos para seguir funcionando

La empresa prestadora de salud atraviesa una situación difícil luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le revocara la licencia de funcionamiento.

La EPS Medimás, una de las más grandes del país, anunció que ejercerá su derecho a la defensa para salvar la continuidad de su operatividad, ante los recientes fallos de la justicia que ordenan a la Supersalud reubicar a todos sus afiliados en otras EPS.

Medimás, que tiene 21 meses de operación tras la liquidación de Saludcoop y Cafesalud, enfrenta hoy una situación compleja, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara no sólo la revocatoria de su licencia de funcionamiento y le prohibiera seguir operando.

Estas medidas tienen en la incertidumbre a sus casi 4 millones de usuarios afiliados y a sus más de 3.400 trabajadores.

"Vamos a continuar garantizando la prestación de los servicios a los usuarios, como lo hemos venido haciendo pese al anuncio aquel de la revocatoria. Nosotros nos permitimos decirle al país que seguimos prestando el servicio con las dificultades propias del sector. E interpondrá en el marco de los derechos constitucionales que tenga los recursos que correspondan", señala Elemir Pinto, contralor interno de Medimás.

Otra de las inquietudes sin aclarar es que aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca prohibió desde enero pasado vender Medimás mientras falla una acción popular los dueños de la EPS han hecho cambios.

"Hay unos cambios en la administración de presidente, vicepresidente, y esos son los cambios que yo le puedo decir. Hay cambio de representante legal, no soy quien yo para decirle si eso corresponde o no a la afirmación que usted me está haciendo, pero si hay un cambio en la administración de la EPS", indicó el contralor de la entidad prestadora de salud.

Actualmente Medimás opera en más de 518 municipios del país en el régimen contributivo y en otros 125 en el régimen subsidiado.

Hasta el momento, la Superintendencia de Salud no se ha pronunciado.