EPS Sanitas anunció solución temporal ante crisis de medicamentos: ¿de qué se trata?

La EPS Sanitas anunció una solución temporal a la crisis de medicamentos que están incluidos en el Plan Básico de Salud (PBS) y que Cruz Verde no suministrará a partir de este miércoles, 15 de noviembre de 2023.

La EPS dijo en un comunicado que asumirá la financiación de la parte que le corresponde al Gobierno para garantizar la entrega de los medicamentos a los más de 30.000 pacientes que se afectarían.

Sanitas dice que para la dispensación de la droga llegó a un acuerdo con Audifarma y llamó al Gobierno para buscar una solución definitiva.

Rifirrafe entre gobierno y EPS Sanitas



A finales de octubre pasado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que la EPS Sanitas no tiene excusa para adeudarle 400.000 millones de pesos a la cadena de droguerías Cruz Verde, ya que el Gobierno le ha girado a tiempo los recursos que requiere la entidad: 7,8 billones de pesos. Agregó que la entidad de salud también está en mora con varios hospitales.

“Quiero que quede claro lo que está pasando en este momento. A Sanitas se le ha pagado absolutamente todo, 7 billones 800.000 millones de pesos este año. Estamos al día con ellos”, subrayó el funcionario el 31 de octubre.

La EPS respondió y sostuvo que los dineros girados de manera mensual no cubren los presupuestos máximos, con lo cual hay un déficit de unos 600.000 millones de pesos.

"Acá hay un problema de financiación real. No aceptamos los comentarios de que tenemos todos los recursos para financiar lo no PBS porque no es cierto, la cifra que conoce el Gobierno, que conoce el sector, son contundentes en ello. Entonces, para poder avanzar necesitamos del apoyo del Gobierno", aseguró Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS Sanitas, también el 31 de octubre.

