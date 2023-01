EPS Sanitas: usuarios, a la espera de respuestas por hackeo que sufrió la entidad hace más de un mes

Continúa la preocupación de muchos usuarios de la EPS Sanitas , pues denuncian que no ven ningún avance frente a la agilidad o respuesta en la prestación de los servicios médicos, luego del hackeo que afectó los sistemas de la entidad hace más de un mes, y que aún no ha sido superado.

Paola y su hija Lorena son usuarias de la EPS Sanitas. Lorena tiene 18 años y desde los 8 meses de edad ha tenido quebrantos de salud que han dejado como resultado diagnósticos muy complejos.

“Lorena, de base, tiene una epilepsia focal refractaria catastrófica, tiene un tumor maligno en la hipófisis y tiene cáncer de ovario con metástasis. Incluso, ahorita para el 11 de febrero, está programada para una histerectomía total”, expresó Paola Molano, acudiente de la paciente oncológica.

Asimismo, la usuaria de la EPS Sanitas agregó que: “Digamos, sé que ella en cualquier momento se va a ir, no sé si tenga la fuerza o no, pero lo único que quiero es disfrutar con ella. Ya no quiero estar más pensando en que voy a ir a reclamar el medicamento y no lo hay”.

El panorama por naturaleza no ha sido nada favorable para esta madre cabeza de hogar y su hija.

La atención por parte de la EPS Sanitas ya venía presentando barreras y con el hackeo que sufrió la entidad desde hace más de mes y medio, las puertas parecen haberse cerrado aún más para ambas usuarias.

Paola fue operada recientemente de la columna, y su hija Lorena sigue en la lucha para recibir tratamientos médicos que le permitan tener una mejor calidad de vida.

“Difícil, completamente difícil, todo es un problema, toca con derechos de petición. Todo toca con quejas, todo es un problema, absolutamente todo, para medicación, para citas médicas”, resaltó Molano.

Una realidad que están viviendo muchos otros usuarios de Sanitas: el descontento y expectativa que se vive también en las largas filas de los puntos de atención y hasta en las redes sociales.

Por su parte, Marina Clavijo, también usuaria de la EPS, puntualizó que “esto nunca era así, ¿cuándo van a solucionar esto? Porque los pacientes necesitamos ser atendidos, es decir, que no hay respuesta hasta el momento, no, lo único es una circular para todos diciendo que tengamos paciencia, que hubo un hackeo, pero no vemos que hayan resuelto nada".

“Esto está terrible, no hay sistema, cerraron todo lo que es el sistema. Hay un bloqueo total y le escriben a uno todo a mano”, puntualizó Yaneth Arango, usuaria de la EPS.

Y aunque hace una semana la EPS informó sobre el restablecimiento de ciertos servicios virtuales, persisten los contratiempos.

Según la Superintendencia Nacional de Salud, se han registrado cerca de 1.300 peticiones, quejas y reclamos por parte de los usuarios contra EPS Sanitas. La entidad respondió sobre el avance en la recuperación de la información y las alternativas que tienen los usuarios.

La petición que expresa Paola es la misma que una y otra vez manifiestan los usuarios: soluciones inmediatas.

“Nosotros como usuarios no tenemos la culpa el hackeo y si estamos pagando, porque yo pago como particular y así fuera Sisbén, no soy solo yo, muchas personas estamos sufriendo. Respeten nuestro derecho a la salud”, manifestó Paola Molano.