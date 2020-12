"Es momento de cuidarse, no de reunirse y contagiar a los demás": familiares de víctimas del COVID

Sin duda, la temporada de diciembre en Colombia es demasiado importante. Los ciudadanos vienen de varios meses de encierro y ahora llegó la oportunidad de celebrar Navidad y Año Nuevo. Por lo anterior las personas están ansiosas de ver a los seres queridos y departir.

En este momento lo que se debe tener en cuenta es que no hay mejor regalo que la salud. El COVID-19 obligó a los colombianos a celebrar estas fechas de manera atípica.

Recuerde, si va a hacer compras ojalá sean todas por internet, actualmente no hay un solo sitio seguro para realizar una reunión numerosa. No hay fiesta, novena o promoción que valga la vida.

Mientras muchas familias planean cómo celebrar la Navidad, otras, como la de Laura Fernández, se preparan para estas fechas sin un ser querido. Ella lo perdió por culpa del coronavirus.

“El mensaje más claro para estas fechas lo darán esas sillas vacías en las mesas, con esos familiares que han partido por la pandemia. No deseo que ninguna familia pase por esto, la angustia de tener a un familiar en una UCI es algo difícil de sobrellevar”, dijo Laura.

A quienes, por fortuna, no han tenido a algún familiar en una UCI a causa del virus, Laura les hace una petición importante: “Si quieren tener a una persona rodeando su árbol de Navidad, entiendan que es momento de cuidarse, no de reunirse y contagiar a los demás. Hoy me tocó a mí, mañana no sé a quién”.

Celebración en medio de pandemia

Para Angélica Maya, representante de la Asociación Colombiana de Infectología capítulo Antioquia, este 2020 obligó a las personas a buscar maneras diferentes de celebrar el nuevo año.

“Vale la pena ver las cosas diferentes para conservar a los mayores. El COVID-19 ataca de manera especial a las personas con comorbilidades. Elija solo una festividad para una reunión y hágala con su núcleo familiar, evite invitar a muchas personas y si lo hace, asegúrese que no tienen síntomas. Si van a comer, que sea al aire libre”, expresó.

No hay ninguna duda de que el mejor regalo para este año es acabarlo con salud y al lado de los seres queridos. La pandemia no es un juego, lo que para usted es un resfriado, para otra es una complicación. De todos depende que menos personas lleguen a una UCI.