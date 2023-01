¿Es posible salir de la drogadicción? Esto opina un joven que se rehabilitó

Un exadicto y un líder que trabaja para que los chicos no caigan en las drogas coinciden en que sí es viable, cuando hay oportunidades de trabajo y estudio.

Brayan Andrés León consumió estupefacientes durante de 10 años y logró salir adelante después de vivir lo que calificó un infierno.

“Créame que es complicado, las drogas traen consecuencias. Lo más importante es, principalmente, fuerza de voluntad. No importa lo que lo rodee a uno, no importan las propuestas. Uno siempre tiene la respuesta”, dice.

Ángel Méndez es un líder juvenil que con prácticas como la capoeira y el arte ayuda a jóvenes para que se aparten de la droga en Ciudad Bolívar. Asegura que la adicción, en la gran mayoría de casos, se vuelve inmanejable.

“Yo creo que las realidades sociales, digamos la falta de recursos económicos, la falta de oportunidades hace que en la mayoría de los casos, en los sectores populares, los pelados terminen consumidos en la drogadicción”, afirma.

Explicó que aunque no es fácil dejar la drogadicción, tampoco es imposible.

“Considero que hay que generarles oportunidades distintas a las que les presenta el territorio”, añade Ángel.

Brayan y Ángel coincidieron en que más allá de no permitir el porte de la dosis mínima lo que el Gobierno debería crear son programas de prevención para atacar el problema de raíz y muchas oportunidades de trabajo y estudio.

