Es responsabilidad de todos: cuarentenas deben ser la última opción frente al coronavirus

Una controversia ha generado la reciente recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el confinamiento como medida frente al COVID-19 , pidiendo a los países que no se implemente más.

La advertencia de la OMS tiene que ver con el uso injustificado de esta medida, ya que las cuarentenas no se pueden convertir en la única ni en la principal estrategia de control de la pandemia, hay muchas más y menos dañinas desde el punto de vista social y económico.

Las cuarentenas deben ser el último recurso, la última opción cuando las demás medidas han fallado: si no hay autocuidado, si no funciona el rastreo, la búsqueda, el seguimiento y aislamiento de casos y de contactos.

“En países como el nuestro, estas medidas no se hacen para controlar sino para mitigar el impacto y que de esta manera no haya colapso en el sistema sanitario. Si la velocidad de transmisión aumenta puede ser medida de confinamiento localizado o incluso generalizado cuando el impacto que se está teniendo por la transmisión es demasiado alto. Ojo, el confinamiento no es una medida única o exclusiva, son las otras que ayudan a evitar la transmisión del virus”, explicó el médico infectólogo Carlos Álvarez.

Las cuarentenas permiten ganar tiempo para estar mejor preparados y eso es lo que se hizo al comienzo, ya está claro el autocuidado, hay mejor capacidad hospitalaria, mayor capacidad de pruebas: es decir, todo esto debería funcionar precisamente para evitar las cuarentenas. Volver a ellas es porque se fracasó con las demás. La responsabilidad está en manos de todos.