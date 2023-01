“Es un asesinato”: Iglesia católica sobre reglamentación de la eutanasia para menores

Conferencia Episcopal pidió al Gobierno reconsiderar “decisiones que atentan contra la vida”, luego de conocerse borrador de resolución para este procedimiento.

“Rechazamos todo proyecto que se encamine a proponer la eutanasia como una solución de las enfermedades”, dijo monseñor Elkin Fernando Álvarez, secretario general del Episcopado.

Frente al sufrimiento permanente de un menor con una enfermedad en fase terminal, el vocero religioso sostuvo que la medicina ha avanzado lo suficiente en cuidados paliativos.

“Creemos que hoy los medios médicos alcanzan para curar el dolor, para mantener el dolor en los niveles que se pueden soportar”, añadió el prelado.

En un comunicado, la Conferencia Episcopal rechazó el proyecto de reglamentación de la eutanasia en menores, presentado este jueves por el Ministerio de Salud en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional.



#EutanasiaInfantilNo I Los obispos del país expresan consternación y rechazo a la intención que tiene el @MinSaludCol de reglamentar procedimiento para práctica de eutanasia en niños, niñas y adolescentes #NingunaVidaEsDescartable pic.twitter.com/yFUk4uFLj9 — Episcopado Colombia (@episcopadocol) March 1, 2018