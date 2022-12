“Es un día milagroso”: médico que contrajo ébola y fue dado de alta

"Hoy es un día milagroso", exclamó Brantly, de 33 años, al salir del hospital Emory University, en Atlanta, informaron los grupos humanitarios SIM y Samaritan's Purse, para los que trabajaban en África.

El esposo de Writebol, David, dijo en un comunicado que ella está libre del virus pero débil, por lo cual se decidió que ella saldría del hospital para descansar y recuperarse en un lugar no difundido.

El doctor Bruce Ribner, director del departamento de enfermedades infecciosas del hospital, dijo en conferencia de prensa que los dos pacientes no presentan un riesgo de salud pública.

Brantly y Writebol, de 59 años, ambos misioneros, se contagiaron con el virus mientras trabajaban en un centro médico en Liberia.

Recibieron tratamiento con el suero experimental ZMapp, nunca antes usado en humanos.

Después de que no se encontrase rastro del virus en su sangre, fueron dados de alta del centro médico, que cuenta con un área de aislamiento especializada para este tipo de casos.

"Hoy me uno a todo el equipo de Samaritan's Purse en todo el mundo para dar gracias a Dios mientras celebramos la recuperación del doctor Kent Brantly de ébola", indicó Franklin Graham, presidente de este grupo tras conocer que su compañero saldría del hospital.

El pasado domingo, el esposo de Writebol visitó a su mujer en el hospital y señaló que la misionera se encontraba "radiante y feliz".

El religioso español Miguel Pajares, la primera persona con ébola en suelo europeo, también fue tratado con ZMapp pero no pudo superar la enfermedad y falleció el pasado día 12, pocos días después de ser trasladado a Madrid.

El brote de ébola que hasta ahora ha afectado a Liberia, Guinea, Sierra Leona y Nigeria ha causado al menos 1.350 muertes, de acuerdo con las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).