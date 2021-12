¿Es verdad que a todos los hombres les gusta ver pornografía y siempre quieren tener sexo?

Un informe divulgado por el diario El Espectador responde algunos de los mitos sobre la sexualidad de los hombres, como que a todos les gusta ver pornografía, siempre quieren tener relaciones o que eyaculan solo cuando tienen orgasmos.

¿Los hombres siempre quieren tener sexo?

Falso. No todos tienen el mismo deseo sexual y puede que no quiera estar con su pareja simplemente porque no tiene ganas. Pueden disfrutar del tiempo de pareja con otro tipo de acercamientos.

Si los hombres no tienen una erección, ¿ya no aman a su pareja?

Falso. La sexóloga Carolina González dice que puede deberse a estrés, desconcentración o ansiedad. Pero si el problema se hace frecuente es necesario ver a un especialista porque puede tratarse de disfunción eréctil.

¿Si los hombres expresan sus emociones son débiles?

Falso. Según el informe del diario, “la sociedad patriarcal ha sostenido la idea de que los hombres son más fuertes que las mujeres y por eso ocultan su lado más emocional, pues suelen asociar la sensibilidad con la debilidad”.

“Es importante que los hombres demuestren su sensibilidad”, agrega.

¿Es cierto que a los hombres no les gusta el juego antes de tener relaciones?

Falso. Los hombres también necesitan estímulos para llegar a la erección. A algunos les gusta que el juego previo al sexo sea largo y a otros, corto.

¿Los hombres siempre eyaculan cuando tienen orgasmos?

Falso. Un hombre puede eyacular sin tener un orgasmo o tener un orgasmo sin eyacular.

¿Es cierto que los hombres pueden tener sexo sin amor?

Falso. Hay hombres que disfrutan sentirse queridos y cuidados.

¿Es verdad que todos los hombres ven pornografía?

Falso. Algunos no disfrutan de esta actividad por creencias o simples gustos.