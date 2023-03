Escasez de medicamentos en Colombia: ¿dónde está el cuello de botella?

Un tema que preocupa a los usuarios de las EPS en las últimas semanas es la escasez de medicamentos en los dispensarios. Noticias Caracol invitó a Clara Rodríguez, directora ejecutiva de Ascif (Asociación colombiana de la industria farmacéutica).

En Al tablero, ella explicó cuál es la cadena de producción y abastecimiento de los medicamentos en el país y dónde está el cuello de botella.

¿Cuáles son los actores de la cadena de producción y abastecimiento de los medicamentos en el país?

MINISTERIO DE SALUD

Funciones:

Monitoreo y sistemas de información

“Sí hay monitoreo por parte del Ministerio de salud. Han venido haciendo una solicitud a todas las farmacéuticas para que le cuenten al país sobre sí hay medicamentos”.

Mesas de trabajo que involucren a todos los actores

“No han vuelto a tener las mesas de trabajo desde octubre del año pasado. Esto no nos ha permitido tener retroalimentación de dónde están esos cuellos de botella del desabastecimiento”.

Vigilancia sobre actores

“La vigilancia es parcial porque no solo están los fabricantes, también los distribuidores y a los compradores de los medicamentos. Y creo que es importante que se establezca mayor vigilancia”.

Regulación de precios del mercado institucional

“Se cumple, hay normas que nos hacen establecer precios puntuales. Pero es importante revisar esa política de precios”.

¿Qué debe hacer como paciente si se ve afectado por escasez de medicamentos en Colombia?

INVIMA

Autorización de registros sanitarios

“Lamentablemente no tenemos una buena gestión de autorizaciones de registros sanitarios. No solo de los nuevos, que los tenemos atascados, sino de una serie de cambios que tienen los medicamentos cuando están en el mercado. Lamentablemente hay 19.000 autorizaciones atrasadas.

Si no se dan esas autorizaciones del Invima no podemos llevar los medicamentos al mercado. Esto no es de este gobierno. Lleva mucho tiempo. Esa una cola muy larga desde hace cuatro años”.

FABRICANTES

¿Hay o no stock de medicamentos?

La producción nacional tiene stock de medicamentos, es importante que quede claro. Actualmente, nuestras plantas nacionales cuentan con stock al punto de que hemos tenido un descenso en las ventas.

Sin embargo, hay algunos medicamentos importados que no se están trayendo al país.

Hoy en el mercado hay medicamentos que se consumen de manera masiva como el ibuprofeno o para la hipertensión. Dicen que no hay, pero los estamos fabricando.

El cuello de botella está más adelante porque el gran comprador de medicamentos son las EPS, que hace unas convocatorias para que unos gestores presenten unas propuestas y se los compren a los fabricantes.

Es importante que el ministerio verifique por qué lo que se está fabricando no está llegando a los hospitales o puntos de farmacia.

¿Ya se reunieron con la ministra?

“No, nos hemos reunido con la ministra”.

¿La reforma a la salud está generando incertidumbre?

“Creemos que hay un clima de incertidumbre en las EPS porque el tema de la reforma genera grandes incertidumbres. ¿Qué es lo importante?, que entreguemos a los usuarios los medicamentos.

Cada vez que una EPS se ha liquidado, uno de los grandes afectados son la industria farmacéutica porque no se hace el pago.

El descenso en ventas muestra que no se está haciendo la compra oportuna de medicamentos por la incertidumbre.

Escasez de medicamentos toca a los quirófanos

La escasez de medicamentos también toca a los quirófanos. Ante el Congreso de la República, varios gerentes de clínicas y hospitales hicieron esta advertencia.

"Es un tema absolutamente crítico. El Gobierno sale a decir que no hay desabastecimiento, pero la verdad es que a nosotros no nos venden. A veces hemos tenido que aplazar cirugías por no encontrar insumos para el procedimiento", expresó Jorge Toro, director ejecutivo de Unips Colombia.

Mencionaron cuáles son esos insumos que hacen falta y son indispensables al momento de realizar una cirugía.

"El tema de materiales de osteosíntesis, los insumos medico quirúrgicos, que hoy por el efecto de cadena de logística no están llegando al país. Entonces en todas las cirugías de alta complejidad, todo lo que son medicamentos para el dolor”, agrega Toro.

Sin embargo otros gremios, como la Asociación de clínicas y hospitales, señala que hasta el momento no sienten esta presión, pero no descartan que el problema se esté presentando en algunas IPS.

Aunque la Asociación de laboratorios farmacéuticos tampoco ha recibo alertas al respecto, explica cuáles son las razones por las que se puede estar presentando en la escasez de medicamentos.

"Tiene que ver con asuntos de logística internacional, temas de la devaluación, retrasos en el Invima", puntualiza María Claudia Escobar, presidenta ejecutiva de Afidro.

Los gerentes de las clínicas y hospitales le solicitaron al Ministerio de Salud una mesa técnica para manifestar su preocupación por la escasez de insumos médicos para procedimientos quirúrgicos y los altos costos que estos presentan en el mercado.