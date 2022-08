¿Está la viruela del mono en el aire?

Gracias a la capacidad tecnológica que quedó tras la pandemia del COVID-19, Bogotá tiene la capacidad de procesar hasta 200 pruebas diarias de viruela del mono . “Las muestras nos llegan procedentes de la IPS y una vez ingresan al laboratorio surten un proceso muy cuidadoso de desembalaje en condiciones máximas de bioseguridad para prevenir el contagio de las personas que las manipulan”, explica Gabriela Delgado, directora del Laboratorio Distrital de Salud Pública.

Agrega que “posteriormente surte el proceso convencional del diagnóstico de biología molecular. Hay una extracción del material genético, si es que se encuentra presente en la muestra, y posteriormente surte el proceso de ampliación”.

La prueba de la viruela del mono se puede tomar por medio de un hisopado nasofaríngeo, un frotis de las úlceras o biopsias de lesiones, según lo determine el médico que la solicite. Una vez llega al laboratorio, el resultado se emite tres horas después.

La directora del laboratorio recalca que la viruela del mono no está en el aire, no se puede transmitir por esa vía. En cambio, “puede ser transmitido por un contacto muy estrecho, no está en el aire, tiene que haber un contacto permanente, sostenido, cara a cara, piel con piel, con intercambio de fluidos con la persona que tiene el virus y el receptor”.