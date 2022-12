Estadounidense se despertó en un motel sin memoria y hablando sueco

Este hombre fue encontrado inconsciente en un motel de Palm Springs, California. Cuando abrió los ojos solo hablaba sueco y no recordaba nada de su vida ni de lo que le había pasado. La Policía llegó al lugar y lo llevó a un centro médico donde despertó con amnesia, según indica el diario The Desert Sun.

Cuando las autoridades revisaron los documentos que cargaba, cédula, pasaporte, entre otros, el hombre responde al nombre de Michael Boatwright y es oriundo de Florida, Estados Unidos.

Además, encontraron entre sus pertenencias vestimenta de tenis y una raqueta, por lo que intuyen que participó en un torneo de tenis de la ciudad.

Los médicos, para el mes de marzo, le diagnosticaron amnesia global transitoria, que consiste en la pérdida de la memoria causada por un trauma físico o emocional; es un síndrome poco común y puede durar varios meses.

Al parecer, según investigaciones de la Policía, Michael Boatwright habría vivido entre 1981 y 2003 en Suecia, por lo que se entendería que hable el idioma.

Aunque es una historia que parece chistosa, esconde un drama, ya que la trabajadora social que lleva el caso Lisa Hunt Vásquez declaró al diario The Sun que Boatwright no recuerda ni cómo sacar dinero de un cajero o cómo coger transporte público, peor aún, no recuerda a su mujer ni a sus hijos.