Este domingo, a pedalear en contra del cáncer de seno

La Liga Colombiana contra el Cáncer invita a participar en la Ruta por la Vida y proveer prótesis mamarias a pacientes que lo necesitan.

En Colombia, cada año más de siete mil mujeres son diagnosticadas con esta enfermedad. La detección temprana podría cambiar esa cifra y ese es uno de los objetivos de la Ruta por la Vida.

"Con este evento buscamos beneficiar a muchas mujeres que han tenido cáncer, que no han podido hacerse la mastectomía ya sea porque no han querido o porque el sistema de salud ha sido muy lento en darles la reconstrucción. Entonces las estamos beneficiando con prótesis mamarias externas", dice Pilar Fernández, de la liga.

“Yo soy una sobreviviente que tuve la donación de prótesis y en mi caso me hizo crecer otra vez como mujer. Es muy importante que nos apoyen”, dice Leyla Rocío Galvis, sobreviviente del cáncer.

El acompañamiento de familiares, amigos y el apoyo del entorno es fundamental para un buen desarrollo psicológico durante el tratamiento.

"Estamos invitando a todo el mundo, hombres, mujeres, niños que vengan; caminando, en patines en bicicleta, la idea es que la mayoría esté en bicicleta pero estamos invitando a todos a que vengan”.

La cita es en la calle 60 con carrera 7 de Bogotá, el próximo domingo 16 de septiembre, a las 8:00 de la mañana.