Este es el mejor regalo que puede darle a su familia en Navidad: le sale barato y se lo agradecerán

Se acercan la Navidad y el Año Nuevo, dos fechas que significan reencontrarse con familiares y seres queridos. Pero, por la pandemia del COVID-19 , esta será una celebración atípica, en la que compartir con los vecinos, los abrazos y los besos son un riesgo inminente para la salud. El mejor regalo es cuidarse y cuidar a los otros, así de sencillo.

Gerson Bermont, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, entrega una serie de recomendaciones que los colombianos deben tener muy en cuenta.

“Hablar de aglomeración es todo tipo de reunión en el que no se permita una distancia adecuada. Si usted vive en un lugar donde la ventilación es baja, procure que no haya muchas personas en su casa. Si hay gente diferente a la de su núcleo familiar, debe utilizar el tapabocas constantemente”, comentó.

Asimismo, Bermont habló sobre la preparación previa para ir a visitar a los abuelos, padres o tíos, familiares que por sus edades pueden tener comorbilidades y sufrir de manera más fuerte los estragos del coronavirus.

“Si usted va a hacer una reunión con su núcleo familiar extendido comuníquese con ellos y programe la bioseguridad que se requiere. Habrá adultos mayores y personas con comorbilidad. Extreme las medidas para llegar a la reunión con el riesgo disminuido, el riesgo no es cero, este siempre existe. Mantenga el distanciamiento, lávese las manos, use el tapabocas y no vaya a fiestas”, dijo.

El director de promoción y prevención del Ministerio de Salud hizo énfasis en aquellos familiares que tienen síntomas de COVID-19.

“No deben reunirse, le debemos dar nuestro aprecio por vía virtual o llamadas. Ellos deben aislarse de manera responsable y no participar. Síntomas como resfriado, dolor de cabeza, fiebre alta y dolor en el cuerpo son sinónimo de aislamiento”, aseveró.

Bermont aprovechó para recordar que la única vacuna que existe en este momento es el tapabocas. Una mascarilla bien usada salva vidas, pero si se emplea de manera errónea, puede esparcir el virus.

“Este es un elemento estéril, es un elemento que debe mantenerse en las mejores condiciones de asepsia. Uno ve que lo ponen en la mesa, en cualquier sitio, se cae al piso y se lo ponen como si nada. El tapabocas debe protegernos y proteger a los demás. Antes de manipularlo lávese las manos, tómelo de las tiras. Ubíquelo que cubra la nariz. La única vacuna que tenemos hoy es el buen uso del tapabocas”, concluyó.

Recuerde, no existe novena, celebración de Navidad o de año nuevo que sea más importante que la vida de su familiar o ser querido. Sea precavido y que el coronavirus no lo afecte, ni a usted ni a los suyos.