Este es el plan del presidente Duque para pagar millonarias deudas de la salud

El acuerdo Punto Final consiste en una serie de medidas que buscan sanear el déficit del Estado con entidades, tanto del régimen contributivo como subsidiado.

Según el presidente Iván Duque, el dinero será gestionado por el Ministerio de Hacienda a través de la emisión de bonos.

“Es la inyección de recursos para poner al día las deudas acumuladas de los recobros que no estaban en el plan obligatorio de salud, en el POS o en el PBS. Entonces es inyección de recursos que entra a la red hospitalaria para pagarle a los prestadores de servicio y poner al día esas deudas que estaban afectando el funcionamiento del sistema”, señaló el mandatario.

Las deudas totales, que gradualmente se reconocerán y pagarán, ascienden a unos 7 billones de pesos. El pago reducirá los tropiezos en salud de los colombianos.

“Con esto vamos a quitar las excusas, las excusas de no me atienden porque no hay recursos, porque hay problemas de cuentas, sino que realmente estamos inyectando recursos nuevos al sistema para que las cuentas del sistema estén claras”, indicó Diana Cárdenas Gamboa, viceministra de Protección Social.

Desde ahora, comenzarán a aclarar las deudas reales tanto con entidades del régimen contributivo, estimadas en 5,2 billones de pesos, como con el régimen subsidiado, que podrían sumar 1,5 billones de pesos.

Pero, ¿por qué se acumularon estas deudas durante 15 años?

“Son recursos que las EPS no habían recibido y que, después de prestar el servicio nos mandaban, las cuentas. Cuando nosotros tenemos que pagar las cuentas, teníamos diferencias y no nos poníamos de acuerdo”, aseguró Cárdenas.

Las clínicas y hospitales ven como una gran ayuda para su situación que se realicen estos pagos.

“La deuda sigue siendo alta pero sin duda esto permite a su vez saldar deudas con empleados, con proveedores y a su vez tiene que repercutir en que el acceso a los servicios se alivie”, manifestó Andrés Aguirre, director hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín.

El acuerdo también incluye otras medidas como la actualización de plan de beneficios en salud y las exclusiones de tratamientos y medicamentos ya obsoletos o ineficaces.

Asimismo, usuarios de hospitales esperan que con este anuncio haya una mejora en los servicios, los tratamientos y la entrega de medicamentos.