Estos alimentos no son la fórmula de la eterna juventud, pero estarían bastante cerca

Una ciencia denominada nutrigenómica afirma que es posible desacelerar el proceso natural de envejecimiento realizando cambios en la manera de comer.

Entre los alimentos protectores de los genes se encuentran todos aquellos que contengan omega 3 como el salmón, el aceite de oliva extravirgen prensado en frio, el aguacate, las semillas de linaza, las de chía y los que son fuente de vitaminas A, B12, C y E.

Es importante recordar que la juventud no solo se mantiene con buenos hábitos alimenticios, es necesario dormir bien, relajarse y no olvidarse de reír frecuentemente.