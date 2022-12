Estos alimentos nutracéuticos ayudan a tratar dolencias y enfermedades

La mayoría de los alimentos tienen propiedades nutracéuticas, ¿sabe usted en qué consisten estas cualidades?

"Se entiende por alimentos nutracéuticos aquellos que además de nutrir, tienen un efecto terapéutico sobre algunas enfermedades por ejemplo; el paciente con artritis reumatoidea se beneficia del poder antiinflamatorio de la cúrcuma, el hipertenso se beneficia del consumo de jengibre pues este tiene un efecto vaso dilatador y el diabético le favorece el consumo de stevia como edulcorante en lugar del azúcar”, explica Pedro González, experto en medicina interna biológica y funcional.

Existen otros alimentos nutracéuticos que ayudan a prevenir infecciones, por ejemplo: en las vías respiratorias, los cítricos, la guayaba y el kiwi. En las urinarias, los arándanos y en los intestinos, el yogurt. Por otro lado, las coles ricas en nutrientes tienen propiedades anticancerígenas y se aconseja comerlas crudas, en lo posible, o cocinadas al vapor por máximo 5 minutos para conservar las cualidades nutracéuticas.

“Podemos destacar la acción terapéutica del glutatión una sustancia que está presente en el brócoli y que tiene un efecto protector sobre algunos órganos como el hígado, el cerebro y el corazón”, dice Pedro González.

Otros aliados del corazón son el ajo, la cebolla, la espinaca, la zanahoria, el aguacate, la linaza, el salmón y el aceite de oliva extravirgen prensado en frío. Y por su efecto diurético y desintoxicante, se recomiendan el rábano y el apio, que mejoran las funciones de los riñones, el hígado y la vesícula biliar. Entre tanto, los cereales integrales benefician el sistema nervioso y digestivo y la soya ayuda a controlar algunos síntomas de la menopausia.

“La ciencia aun no le ha dado la categoría de medicamentos a los alimentos. Es decir, no los consideran que sanen enfermedades, pero sí aceptan el papel coadyuvante en su recuperación y en su prevención”, añade Pedro González.

Se sugiere tomar agua en abundancia y consumir alimentos fuente de vitaminas A, C, Y E; y de minerales como el zinc y el selenio que tienen gran cantidad de propiedades nutracéuticas y refuerzan las defensas del cuerpo.