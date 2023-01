Estos son los pilares de la reforma a la salud: ¿qué va a pasar con las EPS?

Noticias Caracol conoció el borrador de la reforma a la salud que ya se encuentra en manos del presidente Gustavo Petro. El mandatario ha pedido especial reserva del documento, pues puede tener modificaciones. El proyecto tiene tres pilares fundamentales.

¿Qué va a pasar con las EPS en la reforma a la salud?

Uno de los temas más álgidos en la reforma a la salud tiene que ver con las EPS (entidades promotoras de salud), si desaparecerán, cómo operarán, entre otras inquietudes.

Publicidad

Pedro Santana, vocero de la comisión asesora que hace vigilancia de la sentencia T-760 de la Corte Constitucional sobre el derecho fundamental a la salud, confirmó que los recursos de la salud no van a ser manejados por las EPS, estas entidades tendrán otra labor, pero no van a desaparecer.

“El fondo Adres asuma el pago directo de clínicas y hospitales para la atención de los colombianos y las colombianas”, indicó.

A su vez, Santana señaló que “las EPS tienen varias alternativas, el proyecto no liquida las EPS, es decir, es falso lo que se ha dicho, que el proyecto de ley contempla que las EPS desaparezcan, no, lo que contempla es que las EPS no han manejado adecuadamente los recursos públicos de la salud”.

Lo que sí desaparecerá son los regímenes contributivo y subsidiado y va a existir un solo régimen universal.

Publicidad

“Habrá un sistema universal y seguirán las cotizaciones de trabajadores, por supuesto. Se mantendrán las fuentes de financiamiento que hoy tiene el sistema de salud. Todos los colombianos y las colombianas tendrán el mismo paquete de beneficios y cada familia, porque retornamos a la medicina familiar, cada familia se debe registrar en un centro de atención primaria en salud, donde habrá médicos, odontólogos, psicólogos, etc. Es la puerta de entrada al sistema”, explicó Santana.

“La transición será de dos años”

Los centros de atención primaria en salud estarán conformados por diferentes prestadores de servicios de salud tanto hospitales públicos como privados y mixtos. Los usuarios no tendrán que hacer esa trazabilidad por medio de la EPS.

Publicidad

“Lo que va a pasar es simplemente que en el sistema va a haber un régimen de transición de dos años para que ordenadamente se vayan organizando los centros de atención primaria y la gente vaya, se registre y pueda obtener acceso a los servicios de salud”, anotó Santana.

También se buscará mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud y eliminar la contratación de prestación de servicios.