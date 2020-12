Estudio de seroprevalencia: 26% de habitantes de Bogotá se ha contagiado de COVID-19

Según el estudio de seroprevalencia, el número de personas contagiadas por el COVID-19 en diez ciudades colombianas es el siguiente:

Leticia: 60%

Barranquilla: 45%

45% Medellín : 27%

Bucaramanga: 28%

28% Villavicencio: 35%

Cúcuta: 30%

30% Bogotá: 26%

26% Montería: 59%

El presidente Iván Duque se refirió a las cifras de Bogotá:

“Ese mensaje es muy importante para que no se baje la guardia. Primero, por principio, y segundo, teniendo una seroprevalencia tan baja. Es una seroprevalencia muy similar a la que ha tenido también la ciudad de Medellín. Eso quiere decir que el 70% de las personas no han tenido el COVID y eso, hay que reconocerlo, son buenas políticas de prevención, pero si se relajan, estaremos viendo un crecimiento también de los casos. Por eso la alerta muy importante”, dijo el jefe de Estado.