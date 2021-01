Estudio reveló que plasma convaleciente puede reducir la mortalidad en contagiados

Un estudio realizado por diferentes entidades, entre las que se destacan universidades y clínicas, reveló que los pacientes con coronavirus COVID-19 que estando hospitalizados recibieron plasma de otros convalecientes tardaron tres días menos, en promedio, en ser dados de alta.

Fueron 101 personas que participaron del estudio, que arrojó conclusiones importantes en cuanto al tratamiento del virus en hospitalización fuera de las unidades de cuidados intensivos.

Juan Manuel Anaya, director del Centro de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad del Rosario, reveló más detalles del estudio, en el que estuvieron involucradas entidades de todo el mundo.

“Nuestro estudio lo que demostró fue que, en pacientes que se hospitalizan de manera severa, la estancia hospitalaria se puede ver reducida en tres días promedio. Pudimos participar en un metaanálisis para tener resultados robustos y concluyentes. Observamos que 1 de cada 3 pacientes que recibe el plasma podría estar exento de mortalidad. En particular, en aquellos a los que se les ofrece el plasma de manera temprana”, explicó.

En ese orden de ideas, Anaya hizo referencia a las personas que participaron en el estudio y a las que se les suministró el plasma convaleciente.

“Los pacientes que evaluamos en el estudio tenían COVID-19 severo. Ingresamos a 101 pacientes y pudimos evaluar a 46 que recibieron plasma de convaleciente más tratamiento convencional y a 45 que recibieron tratamiento convencional. Fueron seguidos rigurosamente por 28 días y encontramos que los que recibieron plasma más tratamiento convencional tenían una reducción en la estancia hospitalaria”, expresó el especialista.

Posteriormente, se inició otra investigación para analizar el estado de salud de quienes participaron en el tratamiento.

“Comenzamos un estudio para evaluar cómo siguen los pacientes después de haber recibido el plasma. Hay un número importante de pacientes recuperados, pero un porcentaje que no se conoce queda con secuelas, con COVID prolongado o con manifestaciones nuevas de la enfermedad”, concluyó Anaya.

¿Qué es el plasma?

Bernardo Camacho, director del Instituto Distrital de Ciencia de Bogotá , habló sobre el plasma que se les suministra a los pacientes contagiados de coronavirus que están en hospitalización.

“El plasma es una parte de la sangre, está compuesta por agua, proteínas y anticuerpos contra el virus. El plasma se extrae a personas que han tenido coronavirus, desarrollado severidad y gran inmunidad”, indicó Camacho.

Casos de éxito

Carlos Martínez, de 63 años, se contagió de COVID-19 en octubre del año 2020. Su estado de salud se deterioró y el plasma apareció como una opción.

“Me llevaron a la Clínica de Occidente, sentía que me estaba muriendo. Empezó a molestarme la respiración y llegó un doctor a hablarme del plan de plasma, me comentó todo. Trajeron el plasma, un líquido amarillo espeso y me lo suministraron despacio. Eso fue automático, a los cinco minutos empecé a respirar mejor, no me sentía decaído”, narró el sobreviviente.

Los científicos están a la espera de que el Invima analice los resultados de la investigación. Además, puntualizaron que las conclusiones se deben tomar con cautela y mucha precaución.