Eutanasia para niños: este documento de Minsalud abre camino a muerte asistida de menores

Iniciativa, que por ahora es un borrador, da la oportunidad a los médicos de hacer uso de la objeción de conciencia. Iglesia católica se pronunció en contra.

Se trata de un proyecto de resolución que pretende reglamentar la eutanasia en menores de edad. Puede consultarlo completo aquí:

Borrador_Resolucion_Eutanasia_menores_Minsalud_2018.pdf Así sería el trámite

El proyecto establece las edades en las que un niño puede solicitar la eutanasia. Entre los 6 y 12 años, se aplicaría de forma excepcional a menores gravemente enfermos o en fase terminal, con asistencia de los padres.

De 12 a 14 años, los niños podrán solicitar la eutanasia en concurrencia con los padres o quien tenga la custodia. El borrador de la resolución plantea que en caso de que haya una discrepancia “prevalecerá la autonomía del menor”.

En ningún caso la eutanasia se podrá aplicar a neonatos, es decir, bebés de menos de 28 meses. Tampoco a menores que presenten estados de conciencia alterados, discapacidades cognitivas ni trastornos psiquiátricos diagnosticados. La normatividad, tal como está planteada, niega la aplicación del procedimiento a menores de seis años, aunque establece excepciones.

El procedimiento

Una vez el paciente manifieste su intención de que se le aplique la eutanasia, se activará un equipo de profesionales encargado de evaluar al paciente. Se trata de un comité de especialistas en niños y adolescentes que incluirá médicos, abogados y psicólogos, entre otros.

Estos expertos deberán evaluar, por ejemplo, el llamado “cansancio de los padres”, para establecer que la decisión no esté inducida por los papás del menor simplemente porque ya están agotados de lidiar con el enfermo.

“El sufrimiento tiene que ser valorado por un médico, pero no puede ser el sufrimiento de los padres. Hay que descartar que no se trate de un síndrome del cuidador cansado y hay que valorar obviamente el sufrimiento del niño”, dijo Ricardo Luque, especialista en bioética y uno de los encargados de la redacción del documento.

El borrador también recalca que, para que haya lugar al procedimiento, debe quedar claro que se trata de una expresión voluntaria del menor, libre de toda coacción o manipulación de su entorno.

Dura polémica

Como era de esperarse, el espinoso tema despertó controversia. Sonia Flórez, madre de Lina María Mosquera, quien duró 9 años en estado vegetativo, fue quien interpuso con éxito la tutela que obligó a la reglamentación del procedimiento.

“Fue en favor de mi hija. Y no solo de mi hija, porque finalmente ya está con Dios, sino a favor de tanta gente que está en la situación de Linita y otras situaciones similares”, asegura la mujer.

En la otra orilla está Jeison Aristizábal, que lidera una organización para personas con discapacidad.

“Los niños deben tener protección en el ordenamiento jurídico colombiano y en el internacional. Colombia ha firmado tratados y convenios internacionales donde se compromete a salvaguardar la vida de los niños”, declaró.

El médico Ricardo Luque pidió que en la discusión prevalezca el interés general, así como el respeto. “Una discusión donde no se trata tanto de poner aspectos religiosos en contravía de las políticas que genera el Estado, sino de ver realmente cómo vamos en pos del interés superior, que es el respeto por los derechos humanos, en este caso el respeto por los derechos del niño”, explicó.

Hace cuatro meses, la Iglesia católica colombiana manifestó su desacuerdo con la posibilidad de aplicar eutanasia a niños.



Episcopado Colombiano manifiesta preocupación sobre #eutanasia en menores de edad https://t.co/mC3HrRMmSb pic.twitter.com/M40M7Pkipb — Episcopado Colombia (@episcopadocol) October 26, 2017