“Evitar el virus es imposible”, dijo Santos sobre el chikunguña

El presidente Juan Manuel Santos dijo que “el virus ha estado en África desde comienzos de los años cincuenta y nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con este virus, nosotros digo toda América, porque en este momento hay 44 países que están siendo afectados”.

Según él, se siente satisfecho al “escuchar que las organizaciones internacionales como la OPS –porque les preguntamos continuamente: ‘¿Qué más podemos hacer? ¿qué más podemos aprender? ¿dónde podemos hacer las cosas mejor?’– nos dicen: ‘Ustedes están haciendo las cosas correctamente, están haciendo todo lo que es posible’”.

“Nos propusimos hacer todo lo que está a nuestro alcance para enfrentar el virus del chikunguña y creo que lo hemos hecho”, sostuvo.

Santos advirtió sobre los peligros del oportunismo en medio de la situación e hizo un llamado para evitar la automedicación de los pacientes que padecen el virus.

“Ojo con el oportunismo: la gente se aprovecha de estas situaciones, algunos políticamente, otros inclusive comercialmente. Especulaciones sobre productos que supuestamente curan el virus, eso no es correcto, además no es posible”, indicó.

Asimismo, cuestionó que “gente que ha tenido el virus se ha automedicado. La automedicación es totalmente contraproducente. Puede tener efectos mucho más dañinos que el propio virus”.

Medidas frente al chikunguña

El virus del chikunguña no es mortal y no se repite, es decir que quienes ya fueron infectados no volverán a padecer los síntomas de la enfermedad, los cuales duran entre uno y doce días.

El Ministerio de Salud ha emprendido un plan de acción en compañía de las autoridades locales, secretarios de Salud, alcaldes y gobernadores, con el cual ya se ha capacitado a 5.000 médicos para atención especializada en el virus y en una semana estarán listos otros 4.500.

El Gobierno afirmó que se ha garantizado la disponibilidad de acetaminofén, el medicamento indicado para tratar los síntomas de la enfermedad, y la próxima semana quedará habilitada una línea telefónica 01 800 para responder inquietudes con respecto al virus.