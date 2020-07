¡Evite las reuniones! Por pequeñas que sean, puede convertirse en brote de coronavirus

El Ministerio de Salud mostró que el mayor número de casos confirmados son amas de casa. La pregunta que surge es: ¿en dónde se están contagiando de COVID-19?

Autoridades sanitarias en España aseguran que 2 de cada 5 contagios, es decir el 40%, se da en reuniones y encuentros familiares. Aunque es difícil determinar en dónde se infecta la primera persona, la que lleva el virus a sus familiares.

El contagio puede ser en oficinas, espacios cerrados, quienes salen y comparten muchas horas junto a otros o quienes comparten materiales de trabajo. También son muy peligrosos los momentos de comer o tomar café, cuando las personas se quitan el tapabocas y pueden tener mayor proximidad física se eleva sustancialmente la probabilidad de contagio: esa persona, que sale, puede llevar el virus a casa.

Si lo que hay es una reunión, pues ese terreno es propicio para propagar el coronavirus y de ahí sale, a su vez, para diferentes partes. Una reunión, por pequeña que sea, puede ser el origen de un brote familiar y laboral.

En todo esto hay un agravante y son los asintomáticos, que en Colombia son el 13,6%. Se trata de personas que no tienen una sola manifestación, se sienten perfectos, pero tienen el coronavirus por unos días y pueden propagarlo si no son detectadas y si no toman las medidas de protección.

Sentirse bien no significa que usted no tenga el virus o que no lo esté empezando a incubar.

En el 76% de los casos, los síntomas son leves, así que si tiene secreción nasal, dolor de garganta, estornudos, pérdida del olfato, ya es sospechoso de COVID-19. La recomendación es aislarse y avisar a las personas con las que se haya tenido contacto en la semana antes de empezar con los síntomas.