“Exigimos respeto para nuestras niñas”: protestan en Carmen de Bolívar

Los padres de las niñas afectadas en El Carmen de Bolívar se debaten entre la incertidumbre, la indignación por la ausencia de autoridades en el lugar y la falta de recursos para seguir trasladándose hasta el hospital, así como para comprar los medicamentos.

En San Gil, Santander, se registra un caso de una jovencita que se encuentra totalmente paralizada, según sus familiares, luego de que le aplicaran la vacuna contra el papiloma, sin embargo esta hipótesis no ha sido comprobada.

La jovencita estuvo hospitalizada durante 20 días, pero los médicos le dieron de alta por no encontrar nada extraño. Reinaldo Ruiz, padre de la adolescente, dijo que la remitirán a un psiquiatra.

Richard Aguilar, gobernador de Santander, dijo que hay varias niñas con los síntomas pero no se puede relacionar, aún, con la vacuna.