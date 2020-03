Experto compara el coronavirus con la gripe española y explica por qué debemos aislarnos

Julián Fernández Niño, doctor en Ciencias e investigador en epidemiología, analiza qué podría pasar en Colombia durante las próximas semanas.

¿Cómo ve la situación actual?

Julián Fernández Niño: Hay un periodo de incubación y siempre vamos detrás de los casos de coronavirus. Es importante entender que cada caso es una oportunidad que tenemos de disminuir la velocidad de propagación de la epidemia. Van a aparecer más.

¿Por qué las semanas que vienen son importantes?

JFN: Colombia tiene una ventaja que no tuvieron muchos países europeos y que tampoco tuvo Asia: llevamos dos meses de aprendizaje. El tiempo de actuar es ahora, temprano, con medidas sostenidas en las cuales todos colaboremos. No podemos esperar -es algo que le he explicado a algunos tomadores de decisiones- a que tengamos cientos de casos porque aparte siempre llevamos 14 días en promedio atrás. Tenemos que actuar ahora para disminuir la propagación.

Es distinto tener un pico de casos en poco tiempo, a que ese pico sea un poco más achatado, que los casos pueden suceder, pero en un periodo de tiempo más largo. Esto les da tiempo a los sistemas de salud para prepararse y disminuye la velocidad de propagación. No solo estamos protegiendo el sistema de salud para que no colapse, sino porque protegiéndolo protegemos a las personas. Ningún sistema de salud en el mundo tiene capacidad ilimitada.

¿Qué decirle a quienes no han entendido la importancia del aislamiento social?

JFN: Pueden ver el caso Italia… la evidencia internacional muestra que, además del lavado de manos y el distanciamiento social, disminuir la interacción social es absolutamente importante para disminuir los contagiados. Hago un llamado a la solidaridad entre generaciones, en el sentido que no esperemos a que estén colapsados los sistemas. Que no nos pase como en Italia o Irán. La salud pública no es solo un asunto del Estado.

Estas restricciones de la vida social, que para algunas personas son más difíciles por motivos económicos, pueden modificar el curso y valdrán la pena en la medida que salvemos vidas.

¿Cuánto puede demorar la vacuna?

JFN: Muchos países, principalmente China y Estados Unidos, están trabajando en hacer una vacuna. La última cifra que tengo son 35 compañías e instituciones académicas que tienen vacunas en desarrollo, cuatro de ellas testeadas en animales y al menos una de ellas va a comenzar en seres humanos.

Pero le pido al público en general que entienda que sacar una vacuna toma tiempo porque después de la frase preclínica hay que evaluarla en seres humanos, eso puede tomar varios meses. Es una esperanza, lo hemos logrado con otros coronavirus, pero es algo que toma tiempo. Se habla de 18 meses.

Un llamado

JFN: Hay pocos momentos en la humanidad, pocos momentos en la historia de Colombia, donde necesitamos apelar a la solidaridad de todos. La última pandemia global, de una magnitud similar, fue la gripe española.

Entender que todos vamos a tener que pagar un pequeño precio o en algunos casos un gran costo económico, un costo social, emocional. Lo hacemos para no arrepentirnos más adelante, lo hacemos en términos de que valdrá la pena si podemos salvar miles de vidas. No es una exageración. No se trata de protegerte solo a ti, a tus padres, a tus abuelos, a todos los adultos mayores. Espero que nos unamos como sociedad.

